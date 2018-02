MENER NESTE REGJERING MÅ HA KUNNSKAP: Kulturminister Trine Skei Grande, her i møte med VG på sitt nye kontor denne uken, vil ha en ny evaluering av norsk spillpolitikk. Foto: Hansen, Frode, VG

Kulturministeren ber om ny evaluering av spillpolitikken

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil ha en ekstern evaluering av norsk spillpolitikk og åpne opp for at flere humanitære organisasjoner kan få drive med lotteriet. Det bekymrer Arbeiderpartiet.

Venstre og Fremskrittspartiet vet at de ikke får flertall i Stortinget for å la utenlandske spillselskaper få lisenser i Norge.

Regjeringsplattformen vernes derfor dagens monopol. Samtidig heter det at regjeringen vil «gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk»

– Jeg vil vite hvor mye penger som forsvinner ut av Norge. Og hvordan nasjonale spørsmål som dette kan reguleres internasjonalt. Det vil ikke være store endringer de neste fire årene, men vi må ha med oss et kunnskapsgrunnlag inn i neste stortingsperiode, sier kulturminister Skei Grande til VG.

Denne uken ga hun uttrykk for at det er synd at norsk idrett ikke ønsker å åpne opp for internasjonale spillselskaper, som hun mener vil tilføre idrett- og kulturlivet mer penger.

Vil ha felles regulering

Samtidig har et flertall på Stortinget lansert forslag om å innføre IP-blokkering av nettidene til utenlandske spillselskaper.

– Hvor stort er det markedet som ikke er regulert av Norsk Tipping i dag? Man får bare anslag når man spør Lotteritilsynet. Jeg har også spørsmål knyttet til hvorvidt man kan få til en europeisk regulering av dette markedet. Det ville vært mer effektivt enn å tro at det å blokkere IP-adresser er løsningen, sier kulturministeren.

De siste årene har monopolet til Norsk Tipping blitt vurdert i både «Fjørtoft-utvalget» og den omfattende stortingsmeldingen om spillpolitikk, som ble publisert i desember 2016.

Kristian Torve, fungerende idrettspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet , mener ønsket om en ny evaluering er et signal om hva slags politikk kulturministeren egentlig ville ført.

– Venstre og Fremskrittspartiet ønsker å gå en annen retning enn det store flertallet. Dagens ordning fungerer godt. Barn og unge, idrett og frivilligheten, nyter godt at enerettsmodellen. Jeg ser ingen grunn til å be om en ny ekstern evaluering av ordningen, sier han til VG.

Bekymring i Ap

I regjeringsplattformen hetter det også at man vil «vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket».

– Er dette et nytt forsøk på å angripe markedet til Norsk Tipping?

– Jeg tror dette er ulike markeder. Og det er mange forskjellige spill der ute uansett, enten det er håndballklubbens julekalender eller loddsalg. En profesjonalisering av slikt skal vi se positivt på, mener Skei Grande.

Signalet bekymrer Arbeiderpartiet.

– Kaken blir ikke større. Dersom man åpner for flere lisenser, vil flere melde seg på. Da går det utover det som fordeles gjennom Norsk Tipping, og det bekymrer meg. I så fall får man bygd færre nærmiljøanlegg, og det blir mindre penger å fordele på musikkorps rundt om i landet, sier Kristian Torve.