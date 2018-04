RØK I KVALIKEN: Narvik ble nummer tre i kvalifiseringen til Getligaen for neste sesong. Her er laget fotografert i den avgjørende kampen mot Ringerike Panthers. Foto: Jostein Magnussen, VG

Narvik kan få plassen til Lørenskog: – Lite sannsynlig at vi sier ja

Publisert: 17.04.18 14:52 Oppdatert: 17.04.18 15:42

Narvik Hockey kan få muligheten til å spille i Getligaen neste år, dersom Lørenskog ikke kan satse videre på toppnivå. Men det er langt fra sikkert at laget vil ha plassen.

– Vi må sette oss ned å se hva det betyr, og hvor vi er hen. Holdningen her i klubben er at vi skal være tålmodige, og da må vi kanskje takke nei, sier styreleder i Narvik Hockey, Stig Winther til VG.

Grunnen til at han får spørsmål om de er klare til å spille Getliga neste år, er at Lørenskog ser ut til ikke å være det. Gårsdagens pressemelding fra Romerike-klubben er bare den siste urovekkende meldingen fra LIK som ble slått konkurs før jul i fjor og måtte permittere alle spillerne etter fjorårets sesong .

Om Lørenskog ikke kan stille lag til neste sesong er det grunn til å tro at Narvik, som var nærmest i kvalifiseringsspillet i mars, vil få tilbudet om å ta over plassen.

– Vi har tenkt, men tar én ting om gangen nå, sier Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.

Han sier også at de skal i møte med Lørenskog tirsdag ettermiddag for å få klarhet i situasjonen rundt klubben.

VG har forsøkt å få kontakt med flere personer i og rundt Lørenskog, men ingen vil uttale seg om saken.

Narviks styreleder håper det ordner seg slik at Lørenskog kan fortsette i toppen.

– Vi håper at Lørenskog klarer å stille lag. Det ville vært det beste for norsk ishockey, og en liten fallitterklæring om vi skulle overta på det grunnlaget.

Tung reisebelastning

Winther understreker at de vil behandle saken på en ordentlig måte om de skulle få spørsmål om å overta plassen, men at tiden er knapp – og at det vil innebære nye runder med sponsorer og samarbeidspartnere for å få stablet en satsing på plass.

For som VG tidligere har omtalt, vil Narvik måtte ha ca. tre millioner ekstra inn i kassen for å dekke reiseutgifter til over 20 bortekamper neste sesong.

– Hvis det er noen i forbundet som tror det er lett å hanke inn tre mill. så er det ikke det. Vi har slått oss til ro med videre spill i første divisjon. Der skal vi bruke tiden godt til å forberede laget, organisasjon og samarbeidspartnere på det som skal komme.

De vil nødig haste frem, og vil nødig havne i den økonomiske situasjonen Lørenskog og andre klubber har vært i de siste sesongene.

– Det kan være å gjøre oss selv en bjørnetjeneste å si ja.

Vil spre hockeyen

Narviks ønske på sikt er å unngå at Lillehammer er Getligaens nordligste toppdivisjonslag. Men om det blir neste år er altså høyst usikkert.

– Hva skal til?

– Det må nesten bli en slags gulrot fra forbundet i form av en løsning for å lette reisekostnadene.

– Vi har jo prøvd å få til treningskamper mot Getliga-lag her i nord. Men det er ikke mange som har luktet på den, ler Winther.