Ole Einar Bjørndalen har prøvd seg noen ganger før med hundekjøring. Her er han i spann med hunden «X».

Bjørndalen avslutter med hundekjøring

Publisert: 27.04.18 07:36

Til helgen tar Ole Einar Bjørndalen (44) på seg startnummeret – trolig for siste gang.

Det blir uten «børsa» på ryggen. Skiskytterkongen, som satte punktum for en fantastisk karriere tidligere denne måneden , skal nå prøve seg som hundekjører.

– Dette er vel den optimale måten å trene seg ned på siden det er hunden som må gjøre det meste av jobben. Jeg slipper å ta i så hardt, humrer Bjørndalen – nå tidligere skiskytter.

Han trengte ikke betenkningstid da kompisen, smøreren og hundekjøreren Svein Ivar Moen inviterte ham til «Snørock» på Sjusjøen denne helgen. Det er nemlig her på Natrudstilen at sesongen starter og avsluttes for hundekjørerne.

Ole Einar Bjørndalen skal kjøre med én hund og stiller selvsagt i kjendisheatet.

– Han kommer til å få seg noen overraskelser når han oppdager hvem han skal konkurrere mot. Det blir et bra heat, sier en hemmelighetsfull Svein Ivar Moen.

– Er irriterende god

– Ole har kjørt her før, og han er som vanlig irriterende god i det meste han foretar seg. Så er han vokst opp på gård og vet mye om samspillet mellom dyr og mennesker. At det skal kjøres fellesstart etter en prolog, er han godt kjent med.

Moen og Bjørndalens vennskap går tilbake til forrige årtusen. De to tilhørte det første kullet på skigymnaset på Geilo. I 1997 begynte Moen å jobbe sammen med skiskytteren.

– Svein Ivar har hjulpet meg og stått i smøreboden i 20 år. Da er det bare moro hvis jeg kan gi noe tilbake og betale litt «gjeld». Uansett er det et flott arrangement, sier Ole Einar Bjørndalen og viser til at her samles både unge og gamle, amatører og proffer – samt en og annen «skiskytterpensjonist».

I en løype på snaut en kilometer er gjennomsnittshastigheten rundt 35 km/t.

– Det er en risiko ved alt. Du kan selvsagt krasje på ski eller kjøre i «bushen», men dette er ikke mer farlig enn å gå fort på ski. Dette er bare gøy. Jeg får et lynkurs hver gang. Så er det bare om å gjøre å ikke ta dumme valg, for dette går utrolig fort, sier 44-åringen som tar turen fra Minsk til Sjusjøen.

– Det setter en ekstra spiss på arrangementet at Ole Einar stiller. Han er en idrettsutøver som har drevet på i en mannsalder og som er vanvittig populær, sier Svein Ivar Moen.