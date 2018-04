KJÆRESTER PÅ TUR: Pernille Døsvik og Johannes Høsflot Klæbo Foto: SKJERMDUMP MED TILLATELSE FRA KLÆBOS VLOG

Klæbo avslører at han har fått kjæreste

Publisert: 23.04.18 19:03 Oppdatert: 23.04.18 20:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-23T17:03:12Z

HOLMENKOLLEN (VG) Livet smiler ikke bare i skisporet for Johannes Høsflot Klæbo (21). Nå har skistjernen også funnet lykken utenfor.

21-åringen ønsket ikke å kommentere om han har fått seg kjæreste da han møtte VG og andre medier til pressetreff i forbindelse med presentasjon av langrennslandslagene mandag formiddag.

– En rå dame

Men på sin svært populære «vlog» (videoblogg) på Youtube forteller Klæbo i kveld at han har blitt sammen med Pernille Døsvik (21) fra Trondheim.

De to var nylig på ferie sammen i Curacao i Karibien.

– Det er en jeg har kjent en stund og nå er vi blitt kjærester. Hun er en rå dame jeg har blitt glad i. Nå dro vi på tur for første gang. Tenk det da, sier Klæbo.

Videoen viser hvordan paret har nytt glade dager på båt og strand. De har snorklet, badet, dratt på utflukter og faktisk trent underveis i den 12 dager lange ferien.

– Alt i alt en strålende tur. Blått hav og saltvann. Pernille hadde bursdag - en fin middag. Takk for denne uken her, sees neste uke, sier 21-åringen.

VG har vært i kontakt med pappa og manager Haakon Klæbo. Han vil ikke kommentere sønnens kjæresteliv og henviser til Johannes’ «vlog».

Husker du denne? Kjærestelykke for Dyrhaug

Drømmesesong

Klæbo var for øvrig mandag på plass i Holmenkollen for presentasjon av neste års landslag. Han ble naturligvis tatt ut på sprintlaget for kommende sesong.

Mot neste års VM i Seefeld skal han forsøke å kopiere eller toppe en fantastisk 2017/2018-sesong.

Klæbo ble vinner av sprintcupen, U23-cupen og sammenlagtvinner av verdenscupen denne sesongen.

Men størst av alt var OL-gullene. Klæbo tok et individuelt gull i sprint og vant også den gjeveste medaljen på lagsprint og stafett.