ENSOM MAJESTET: Johannes Høsflot Klæbo går Norge inn til gull på herrestafetten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norsk skiprosjekt til 14,4 mill. har gitt 19 OL-medaljer

Publisert: 22.02.18 19:20 Oppdatert: 22.02.18 19:50

SPORT 2018-02-22T18:20:31Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Olympiatoppen og de tre grenene på langrennsski har brukt 14,4 mill. kroner på gliprosjektet til Pyeongchang-lekene. Det har gitt 19 OL-medaljer til nå, syv av dem i gull. Vintersjefen mener at satsingen har vært viktig for at Norge har vunnet flere tette dueller.

I Sotsji for fire år siden var det flere norske smøretabber. I Pyeongchang har smørerne ikke vært noe tema. Det er et godt tegn. Som når en dommer er usynlig i en fotballkamp.

– Det smørerne har gjort før mesterskapet her, det er helt rått. Jeg har hatt kjempeski alle dagene. Det er sjelden man ser det så godt som man har gjort her, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG om gliden. Han fortsetter:

– Det kombinert med at man treffer bra ut av svinger og den biten der, så ser det brutalt ut. Men de skiene jeg har hatt disse dagene, har vært ville.

Langrenn har til nå tatt seks gull, fire sølv og tre bronse. Skiskyting har ett gull, to sølv og to bronse. Og torsdag tok kombinertlaget sølv.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes kan avsløre en vesentlig forskjell fra Sotsji-OL:

– Cirka 90 prosent av skiene som har blitt benyttet i konkurranser, har blitt slipt her nede. Til sammenligning var det under 30 prosent under OL for fire år siden.

Bartnes forteller at det er blitt testet enormt mange ski og produkter.

– En foreløpig beregning viser at det er blitt gått 7500 km så langt i OL perioden – eller Norge på langs to ganger.

«Ski 2018» er et forsknings- og utviklingsprosjekt eid av Olympiatoppen og har langrenn, kombinert og skiskyting som samarbeidspartnere. Hvert år siden 2014 har Olympiatoppen gått inn med 2,6 millioner og grenene med én million til sammen (fordelt etter antall øvelser i OL).

Når vi spør Bartnes hvor viktig gliprosjektet har vært for suksess i Sør-Korea, svarer han blant annet:

– De involverte har lagt ned en enorm arbeidsinnsats har nede, og Felix Breitschadel, Håvard Skorstad og Terje Fardal og de andre smørerne er viktige for at Norge har vunnet flere av de tette duellene.

– For resultatene i langrenn og skiskyting er prosjektet svært viktig. Vi kommer til å evaluere vårt arbeid etter OL, men så langt ser det ut som vi har lykkes med ett av Olympiatoppens tre hovedprioriteringer; konkurranseforberedelser. De to andre er daglig treningskvalitet og relasjoner i landslagene. I tillegg til å ha konkurransedyktig utstyr, har vi prioritert «tidssonesaklimatisering» og helse gjennom sykdomsforebygging, ernæring og søvnkvalitet.

Bartnes forteller at tre personer er engasjert i deltidsstillinger. I tillegg er smøresjefene i langrenn, skiskyting og kombinert involvert i prosjektet. Og selvfølgelig er det et tett samarbeid med grenenes egne smøreteam.

– Er prosjektet enestående?

– Det er enestående fordi det er et samarbeidsprosjekt mellom tre grener og Olympiatoppen. Et slikt samarbeid ser vi lite til i andre land. I tillegg bidrar forskningsinstitusjoner som NTNU og private bedrifter i Norge sammen med Forskningsrådet til at nyttig kunnskap kommer prosjektet og utøverne til gode.

– Har Norge fortsatt et forsprang?

– Flere andre land satser mye på dette også, og vi har ikke det samme forspranget som tidligere, dette gjør at vi hele tiden må utvikle oss for å være i front. Kutter vi prosjektet etter OL, vil vi måtte redusere medaljemålet i Beijing, mener Helge Bartnes.

Martin Johnsrud Sundby var veldig fornøyd med skiene etter teamsprint-gullet sammen med Johannes Høsflot Klæbo:

– Skiene har vært helt vanvittig bra. Vi har hatt fantastisk fart i skiene underveis i OL. Det har riktig nok vært vanskelig å smøre festesmurning her.

Marit Bjørgen er enig:

– Både smørerne, teamet fra Olympiatoppen og ikke minst de som sliper skiene her, gjør en fantastisk jobb. Man har testet ut og funnet en god slip. Vi har hatt fantastisk gode ski.

Kvinnetrener Roar Hjelmeset samstemmer:

– Vi har stort sett hatt gode ski. De som jobber med det, har gjort en veldig, veldig god job