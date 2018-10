I TRØBBEL: Cristiano Ronaldo måtte sammen med kjæresten Georgina Rodriguez se Juventus slå Young Boys i Champions League i går fra tribunen. Han ble utvist i første kamp mot Valencia. Også utenfor banen er han nå i problemer. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Slik svarer Ronaldo på voldtektsanklagen: – Strider mot alt jeg står for

Kathryn Mayorga (34) hevder hun ble voldtatt av Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo (33) i 2009. Det nekter portugiseren for.

– Jeg fornekter anklagene som blir utstedt mot meg. Voldtekt er en avskyelig forbrytelse som strider mot alt jeg står for og tror på, skriver Ronaldo i en Twitter -melding til sine 74,9 millioner følgere.

Sist uke sto Kathryn Mayorga fram med navn og bilde i den tyske avisen Der Spiegel hvor hun pratet om voldtektsanklagen.

I 2009 fikk hun rundt tre millioner kroner for å signere en taushetserklæring.

Etterforskning gjenopptatt

Nå har saken blusset opp igjen. Hun har fått ny advokat som har levert en sivil klage til amerikansk rettsvesen for å få taushetserklæringen opphevet.

Grunnen er at hennes nye advokat mener at Mayorgas ikke var i psykisk god nok tilstand til å signere en taushetserklæring den gang.

De to skal ha møttes på et VIP-rom på nattklubben Rain, i amerikanske Las Vegas, i 2009. Da de skulle i et boblebad med flere gjester senere på kvelden hevder hun at Ronaldo dro henne inn på et soverom og voldtok henne.

Politiet i Las Vegas bekrefter at de har gjenopptatt etterforskningen av voldtektssaken.

Varslet søksmål

– Siden jeg har lyst til å holde navnet mitt rent, vil jeg ikke mate mediehysteriet skapt av mennesker som ønsker å fremme seg selv på min regning, skriver Ronaldo.

Angrepsspilleren, som har blitt kåret til verdens beste flere ganger, skriver videre at han vil vente i ro på resultater av alle undersøkelser.

Ronaldos advokater varslet søksmål mot den tyske avisen Der Spiegel som omtalte saken sist uke.

