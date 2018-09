ANKER: Lillestrøm anker Thomas Lehne Olsens dom på én kamps karantene etter utbruddet i pausen mot Vålerenga. Her fotografert etter kampen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

LSK reagerer på forskjellsbehandling - anker Lehne Olsens karantene

Daouda Bamba slapp straff da han antydet at dommeren manglet øyner. Det vekker oppsikt i LSK-miljøet - som nå anker straffen til Thomas Lehne Olsen.

Publisert: 12.09.18 11:01 Oppdatert: 12.09.18 11:35

Det bekrefter Lillestrøm i en pressemelding onsdag.

Bakgrunnen for straffen er et pauseintervju med Eurosport under kampen mot Vålerenga 2. september. Spissen kritiserte dommerne og brukte karakteristikken «jævla dommerfaen».

I pressemeldingen skriver klubben at de mener det ligger en forskjellsbehandling i praksisen hos fotballforbundet. De mener nåværende Brann-spiller Daouda Bamba skulle fått samme følger etter et lignende utbrudd i kampen mellom Kristiansund og Haugesund i mai i år.

– Hver jævla gang vi skal ha straffe får vi det ikke. Han tar foten min idet jeg skal skyte. Det var akkurat samme greia mot Sandefjord også. Dommerne har ikke øyne! Hva faen? Dette er for jævlig, utbasunerte en tydelig frustrert Bamba i et intervju med Eurosport .

– Vi ønsker ikke å høre slike uttalelser fra våre spillere, men vi synes det er vanskelig å akseptere at de skal få vesentlig større konsekvenser for våre spillere enn for spillere fra andre klubber, sier styreleder i LSK, Morten Kokkim i pressemeldingen.

I anken skriver LSK at «i den grad det overhodet kan hevdes å være relevante innholdsmessige forskjeller, mener vi at Bambas uttalelser er mer belastende for dommeren enn Lehne Olsens».

– Vi mener at det må være lik praksis innenfor en gjeldene sesong. Vi oppfatter ikke saksbehandlingen vår som lik som den som vi bruker som eksempel i anken, sier sportssjef Simon Mesfin til VG.

VG har bedt Norges Fotballforbund om en begrunnelse på hvordan de to sakene har blitt vurdert. Ifølge kommunikasjonsjef Yngve Haavik har man konkludert med at de to sakene ikke er sammenlignbare.

– Påtalenemnda har vurdert uttalelsene opp mot hverandre og mener de ikke er sammenlignbare. Så må vi ha respekt for at det er ulike syndspunkter på dette, skriver Haavik i en SMS.

Simon Mesfin i Lillestrøm vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta før klubbens anke vil bli behandlet.

LSK-supportere har reagert

Ifølge Kenneth Kvebek, talsmann i Kanari-Fansen, har det vært et samtaleemne i supportermiljøet til Lillestrøm at Bamba ikke ble straffet tidligere i år.

– Jeg hører veldig mange som snakker om det og sammenligner sakene. De lurer jo på hvorfor Lehne Olsen straffes og ikke Bamba. Jeg hører veldig mange som kommenterer at det er forskjellsbehandling, sier Kvebek til VG.

Det samme gjør styremedlem i Lillestrøm Sportsklubb, Bjørnar Sollie, på Twitter:

Kvebek i Kanari-Fansen mener imidlertid det er som forventet at Lehne Olsen ble straffet for sine uttalelser.

– Jeg forventet en straff, men jeg hadde en forhåpning om at han for eksempel kunne få en bot i stedet for å måtte stå over en kamp. Jeg synes det er ganske spesielt å straffe en spiller med én kamps karantene for noe han har sagt i et intervju, sier Kvebek.