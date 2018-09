SAKSØKES: Connor McGregor skal gjøre comeback i UFC i oktober, nå saksøkes han av kollega. Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

McGregor saksøkes av UFC-kollega

SPORT 2018-09-12T18:58:29Z

UFC-fighter Michael Chiesa (30) hevder at MMA-stjernen Connor McGregor (30) har påført ham fysiske, følelsesmessige og økonomiske skader.

Publisert: 12.09.18 20:58

Det var 5. april på en UFC mediedag på Barclays Center at McGregor var en av flere personer som kastet gjenstander mot en minibuss med flere UFC-fightere i bussen.

Saken ble politianmeldt, men MMA-stjernen slapp fengselsstraff etter å ha erklært seg skyldig. Han måtte kun betale for skadene på bussen, akseptere sinnemestrings-terapi, samt at han ble dømt til fem dagers samfunnstjeneste.

Men nå blir McGregor saksøkt for episoden, av sin UFC-kollega, Chiesa, som satt i minibussen.

Chiesa fikk kutt både i ansiktet og på kroppen som følge av at glasset på bussen knuste, og han trakk seg fra sin kamp mot Anthony Pettis på UFC 223, og mener han på grunn av episoden mistet muligheten til å kjempe om en tittel på samme arrangement.

Ifølge BBC mener Chiesa at episoden har ødelagt både for hans sportslige karriere, personlige økonomi og livskvalitet, og at dette vil fortsette å påvirke livet hans.

Chiesa saksøker i tillegg også Barclays Center og McGregor Sports and Entertainment.

McGregor har de siste to årene vært ute av UFC-sirkuset, og mistet begge sine titler som følge av inaktivitet, men er nå tilbake og skal 6. oktober møte Khabib Nurmagomedov til kamp i UFC 229.