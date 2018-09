I RYGGEN PÅ FIS: Tidligere styremedlem i FIS, Sverre Seeberg (til høyre), forsvarer hvordan det internasjonale skiforbundet tildeler mesterskap. Her på medaljeseremoni sammen med FIS-president Gian Franco Kasper under Lahti-VM i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sverre Seeberg svarer på FIS-kritikken: – Avstemningen er gjennomsiktig

SPORT 2018-09-08T06:17:12Z

Venstre i Trondheim ber kulturminister Trine Skei Grande ta grep for at FIS skal endre måten skimesterskap blir tildelt på. Etter 14 år i styret til det internasjonale skiforbundet forsvarer Sverre Seeberg (67) den hemmelige avstemningen om VM-arrangør.

Publisert: 08.09.18 08:17

– Avstemningen er gjennomsiktig, hevder Seeberg – med en fortid både som norsk skipresident og generalsekretær i Norges Skiforbund (NSF).

Han påstår at han gjennom alle sine år i FIS Council alltid visste hva «80-90 prosent» av styremedlemmene stemte.

– Det er like mange fordeler som ulemper med en lukket avstemming. Jeg mener at det er enklere å slå en kile i gamle allianser når det ikke er åpent. Men jeg hadde personlig ikke hatt problemer med å være åpen om hva jeg stemte, sier Seeberg til VG.

Kommunalråd og gruppeleder for Ap i Trondheim, Sissel Trønsdal, er blant dem som ønsker seg en åpen avstemning. Trondheim Venstres Erling Moe skriver i en e-post til VG:

– Jeg er sterkt kritisk til beslutningsprosessen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Jeg vil be kulturministeren om å ta opp dette i den dialogen hun har med FIS i forbindelse med vår søknad. Flere internasjonale organisasjoner innen idretten bedriver utstrakt «frimureri-virksomhet» med stor grad av hemmelighold. Det er uholdbart at vi ikke vet hvilke kriterier det legges vekt på ved tildeling.

Torsdag ble det for øvrig klart, ikke uventet, at Trondheim kommer til å søke om å ski-VM i 2025 .

Sverre Seeberg svarer med at heller ikke kommunestyrerepresentanter blir avkrevd grunngiving etter å ha stemt i en sak.

– Skulle hvert enkelt FIS-medlem da ha forklart sin stemme? spør han.

– Jeg synes dagens ordning er helt grei. I utgangspunktet er søkerbyene veldig like. De har vært gjennom en grundig og åpen prosess. Evalueringen av dem ligger også helt åpen, argumenterer Seeberg.

Han ble sist vår ikke gjenvalgt. Nåværende skipresident Erik Røste overtok Norges plass i styret. Røste varsler at «jeg og Skiforbundet vil jobbe aktivt for at det også blir åpenhet når det gjelder hvem som har stemt på hvilken kandidat».

– Men han har bare én av 17 stemmer i FIS Council, minner Seeberg om.

Han vil for all del ikke tilbake til ordningen hvor mesterskap ble tildelt av de 70 nasjonene i FIS. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU har det slik. Det åpner etter Seebergs syn for hestehandel om stemmer. Den erfarne idrettspolitikeren legger til at det er kjent sak at Norden stemmer sammen i tildelingen av mesterskap i FIS-styret. Som Mellom-Europa også gjør.

Før Trondheim tapte avstemningen om 2023-VM 17. mai i år fikk styremedlemmene gaver både til jul og før kongressen fra Trøndelag. De hadde en verdi på 860 kroner. Korrupsjonsekspert og professor Tina Søreide mener det kanskje ville ha styrket søknaden å droppe gaver.

Sverre Seeberg ser ikke problemet:

– Vi fikk et par miniatyrflasker med akevitt og noe mer. Men dette er strengt regulert. Da jeg begynte som generalsekretær i Skiforbundet i 1985 ble hele kongressen bedt på fest hos hver enkelt søker. Det koster mye å betale en helaften for 1000 mennesker. Det ble heldigvis avskaffet slik at skisporten kan bruke pengene på noe mer fornuftig, sier Seeberg – som understreker at styremedlemmene ikke kan inviteres på betalte reiser til søkerbyene for VM.

Han minner om at FIS-president gjennom 37 år, Marc Hodler, var den som på slutten av 1990-tallet utløste korrupsjonsskandalen rundt Salt Lake City-OL.

Frp-politikeren Mats Ramo i Trondheim er kritisk til hvor FIS legger sine kongresser.

– En organisasjon som visstnok skal fremme vinteridrett, holder luksuriøse møter i Cancún og Athen med et hemmelighold som kommunen bør styre unna, sier han.

– Vi har flere ganger forsøkt å få kongressen til Norge. Men det blir altfor dyrt. Også København strandet på at det kostet for mye. Den siste kongressen i Costa Navarino var billig fordi den ble holdt utenfor turistsesongen. Hotellet lukket igjen etter at vi hadde vært der i mai. Noen av stedene blir sett på som eksotiske i Norge. Men for en argentiner er det Norge som virkelig er eksotisk.

Sverre Seeberg ser det som naturlig at Trondheim har tapt avstemningene om VM i 2021 og 2023 til henholdsvis tyske Oberstdorf og Planica i Slovenia.

– Men jeg er sikker på at Trondheim vil lykkes med søknaden, sier han. Trondheim arrangerte sist ski-VM i 1997. Hele FIS-kongressen var med på avstemningen fem år før.

– I 1992 var det veldig lite forutsigbart og det kunne misbrukes. En delegat gikk på talerstolen og spurte om noen av søkerne ville tilby seg å betale oppholdet for alle nasjonene. Dermed sa alle arrangørene seg villig til å betale. Jeg er glad for at det ikke er slik lenger.