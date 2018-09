Linda Hofstad Helleland nådde ikke frem, og WADAs eksekutivkomité valgte å slippe Russland inn i varmen igjen. WADA-president Craig Reedie, som også er IOC-veteran, kan glede seg over at linjen hans vant frem. Foto: RASSIN VANNIER / AFP

Null, niks og WADA: Sviket må få etterspill

Mens IOC har stått sentralt i et nøye planlagt verdimessig svik, vil toppen i norsk idrett ta et initiativ til en ny OL-prosess. Forstå det den som kan.

Torsdag 20. september er en bekmørk dag, for både den ene og den andre.

Det er dagen da Linda Hofstad Helleland på deprimerende presist vis måtte konstatere at «i dag sviktet vi verdens rene utøvere».

På et norsk initiativ ble det på helt opp til det siste forsøkt å få saken utsatt, men anstrengelsene førte ikke frem på Seychellene.

For dette er faktisk dagen da troverdigheten til internasjonalt antidopingarbeid fikk akkurat det nakkeskuddet som var fryktet.

Russland er tatt inn i varmen igjen, til tross for at de ikke har gitt innsyn i datamateriale, eller erkjent det som står i McLaren-rapporten om det systematiske dopingbedraget.

Det er også, dessverre, dagen hvor vi må sette et stort spørsmålstegn ved fokuset og bevisstheten hos den øverste ledelsen i Norges idrettsforbund.

Tom Tvedt & co. har hatt flere sjanser til å ta et tydelig standpunkt i saken, der det ikke akkurat har manglet på reaksjoner internasjonalt. Men idrettsledelsen har valgt en skremmende passiv, formalistisk og uakseptabel linje.

Først ble hele temaet nærmest feid bort, før de i en pressemelding torsdag virket mest opptatt av å uttrykke tillit til hva WADA holder på med.

«Vi har tillit til en god prosess og gode drøftelser», fremgår det av denne.

Men nei, kjære idrettstopper, akkurat den tilliten er det ingen grunn til å utvise for øyeblikket. I rettferdighetens navn skal det nevnes at tonen er noe skjerpet i en kort melding på hjemmesiden etter WADA-avgjørelsen, men fortsatt burde det være grunnlag for å flytte seg betydelig lengre frem i skoene.

Akkurat nå står idretten midt i et hardt verdislag, der åpenhet og demokrati står mot pampers pragmatiske egeninteresser og trang til å bevare kontroll.

Når det konkrete temaet handler om å bøye seg for nasjonen som har lurt en hel verden, og WADA initierer et kompromiss for å få saken ut av verden, er det all verdens grunn til å protestere med utestemme.

Det har Olaf Tufte skjønt.

Det har skipresident Erik Røste prisverdig nok forstått, noe han ga tydelig uttrykk for overfor Dagbladet .

Men maken til idrettspolitisk impotens som det NIF-ledelsen har utvist de siste dagene, skal du jammen meg lete lenge etter.

Nå vet vi ikke sikkert hvorfor denne linjen ble valgt, men la oss virkelig håpe at ikke den dårlige personkjemien mellom Helleland og Tvedt har spilt inn.

I kjølvannet av dette bør det gås noen harde runder på Ullevaal, for en så slett håndtering av en så alvorlig sak, bør definitivt få et etterspill.

Dessuten blir det noe tragikomisk over at den retoriske handlingslammelsen når det brenner, kommer på omtrent samme tid som idrettsledelsen gjerne vil tenke høyt om en ny, norsk OL-prosess.

Det må være tidenes dårligste timing (ekstern lenke) for en debatt om De olympiske leker i Norge.

Politisk er dette en idé som bør kveles i fødselen, og ikke tas frem igjen før IOC har tydelig dokumentert en evne til å innse at vi lever i 2018. Og der er vi ikke i nærheten, engang.

I iveren etter å få russerne tilbake har ringenes herrer spilt en aktiv rolle i et uopprettelig svik mot rene utøvere. Og både utøvere, den norske offentligheten og WADA-visepresidenten som forsøkte å stoppe dette, hadde fortjent at vår egen idrettsledelse sto opp og snakket verdienes sak.

Det burde ledelsen i landets største folkebevegelse ha skjønt fra dag én.