TOPP PÅ TUSEN: Håvard Lorentzen (26) har gryende form, og sikret dobbel pallplass i Polen. Bildet er fra OL i Pyeongchang i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håvard Lorentzen tok sesongens første pallplass på 1000-meter

SPORT 2018-12-07T16:18:11Z

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Håvard Lorentzen (26) klarte målet sitt og kom på pallen for første gang på 1000-meter denne sesongen. Men nok en gang led han på grunn av dårlige isforhold og måtte se seg utklasset av suverene Pavel Kulizjnikov.

Publisert: 07.12.18 17:18 Oppdatert: 07.12.18 18:00

Pavel Kulizjnikov (24) satte ny banerekord med 1.09,24, og vinneren fra 500-meteren viste virkelig at han har toppet formen.

– Jeg er godt fornøyd med pallplass etter begge løpene (fredag). Målet mitt er å være på pallen i alle individuelle løpene denne helgen. Men jeg skulle ønske jeg hadde gått fortere. Det er tøffe forhold her. Det glir ikke i det hele tatt, sier Håvard Lorentzen til VG i pressesonen.

Verdenscup-isen i Polen er så myk at skøyten hans gikk «igjennom» den på vei opp mot passering 200 meter. Lorentzen understreker at «det er likt for alle», men at tider rundt 1.10 «ikke er så jævla rått».

Med unntak av råtassen Pavel Kulizjnikovs så å si enestående løp; en reprise fra 500-meteren et par timer tidligere.

Lorentzen gikk ut i par åtte, med Kai Verbij, og tiden 1.10,07 holdt til tredjeplass - 84/100 bak Kulizjnikov og par-partneren fra Nederland som fikk 1.09,92.

Dermed fulgte han opp tredjeplassen fra 500-meter tidligere fredag .

– Jeg føler meg ikke nedkjørt. Jeg føler meg som jeg normalt pleier å være. Men det er klart. Det kribler ikke i bena slik det gjorde foran 500-meteren i OL. Det kommer til VM (sprint i Heerenveen), sier han til VG

– Jeg er der jeg trodde jeg skulle være foran denne helgen, tilføyer han.

– Det er mer direkte og mer tempo nå. Men jeg har litt blandede følelser, siden det er så langt opp til Kulizjnikov, kommenterte NRKs ekspertkommentator, Even Wetten.

Norges OL-gullvinner på distansen hadde to fjerdeplasser på 1000-meter i «banken» etter verdenscupåpningen i Japan.

I Obihiro endte han 95/100 bak vinneren Pavel Kulizjnikov, utendørs i Tomakomai - der Kulizjnikov sto over - måtte han se seg slått av tre nederlendere: OL-gullvinner Kjeld Nuis, Kai Verbij og Thomas Krol.

Første og tredje mann stilte ikke til start her i Polen. Nuis og Krol foretrekker trening i Collalbo med sitt profflag Lotto.

Etter 500-meteren tidligere på dagen fredag, mente Norges OL-sølvvinner på distansen at det ville være lurt ikke å brenne for mye krefter i starten på en dobbelt så lange distansen. Heller spare litt av dem til avslutningen, på grunn av den myke isen i den nye hallen i Tomaszów Mazowiecki.

Lorentzen startet svakere enn Verbij, men var raskere ved passering 600 meter.

– Jeg skulle gå hardt i andre yttersving for å få godt fart. Men jeg skulle helst gått enda hardere og fortere, sier Håvard Lorentzen.

Kulizjnikov gikk mot USA-veteran Joey Mantia i sjette par, som ikke var noen match (1.10,50). Russeren passerte 200 meter på 16,57, mot Lorentzens 16,89. Passering 600 meter viste 25,31 mot 25,63.