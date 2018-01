Henrik Kristoffersen: Tenker ikke så mye på Hirscher

HINTERREIT (VG) Henrik Kristoffersen (23) har ennå til gode å vippe Marcel Hirscher (28) ned fra toppen av pallen denne sesongen, men hevder at han ikke tenker så mye på det.

– Nei, men jeg er selvfølgelig innbitt, svarer han på spørsmål om han lar seg stresse av at Østerrikes suverene tekniker nærmest har vært utilnærmelig.

Leste du? Kristoffersen niende pallplass: Vet ikke om jeg skal le eller grine

Han mener det er naturlig at han kikker på Marcel Hirscher for eventuelt å lære noe. Hirscher er i flyt-sonen og har selvtillit. Det meste går hans vei. Henrik Kristoffersen har imidlertid ikke oppdaget så mye sånn «oj!» ved å gå erkerivalen nærmere etter i sømmene.

– Det er noen småting å plukke opp. Men det er gjerne sånt man vet fra før. Det er mer snakk om at man får en påminnelse, sier han.

Og fortsetter etter å ha forklart at det er samme sak for hans egen del; det er sjelden han får en wow-opplevelse når det gjelder «noe helt nytt»:

– Men jeg tenker egentlig ikke så mye på å slå Hirscher. Det er mest at jeg prøver å vinne skirenn; kjøre så fort som mulig. Om han vinner, eller andre vinner, spiller ingen stor rolle, sier han til VG inne i Berggasthof.

Litt senere ute på terrassen til vertshuset ved alpinbakken Hinterreit en times kjøring fra Kitzbühel, understreker han at han kan slå Marcel Hirscher allerede søndag - eller i det neste rennet, eller det etter det.

Det gjenstår mange muligheter.

Bakgrunn: Så mange OL-medaljer tar Norge - i beste fall

– Foreløpig er han bedre enn jeg. Men jeg kommer aldri til å gi meg. Jeg kommer til å prøve så hardt jeg kan, så lenge jeg må, sier Henrik Kristoffersen.

Han starter så en setning om at han ikke kan hvile på laurbærene, før han tar seg i det og smiler - og gjør seg selv oppmerksom på «nå har jeg ikke så mange laurbær å hvile på».

– Kan du bli for giret etter å ta ham igjen, slik at det vipper feil vei, for å si det slik?

– Nei, jeg tror ikke det. Men man må gjøre smarte valg, selvfølgelig, svarer Henrik Kristoffersen.

Han kjørte ut i Kitzbühel i fjor, men vant året før. Og han har vært på pallen her. Han liker seg forholdsvis godt i Hahnenkamm-rennet. Snø eller regn, slik værmeldingen har vist for søndag, betyr null. Men det er vanskelig i «Kitz».

– Kanskje den vanskeligste. Den og Wengen, og Adelboden. Oj, nå ble det plutselig mange som er vanskelige. Kitzbühel er i alle fall vanskelig, slår han fast.

PS! Marcel Hirscher har vunnet de fem siste slalåmrennene. Under en pressekonferanse torsdag uttalte østerrikeren: Det kan ikke fortsette på denne måten. Jeg vil gjøre en feil en gang. Men forhåpentligvis skjer det ikke med en gang.