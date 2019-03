OL-SØLV: Fra v: Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson, Thomas Ulsrud og Torger Nergaard fotografert da de tok OL-sølv i Vancouver. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Bukse-laget» gir seg etter VM-gull og OL-sølv

Thomas Ulsruds curlinglag tok VM-gull, OL-sølv og to EM-gull. Nå er det slutt. – De vil bli husket lenge, sier landslagssjef Pål Trulsen.

Det er Team Ulsrud selv som melder på Instagram at de gir seg som lag etter 12 år. Med sine mange originale bukser har de gjort curlingsporten kjent langt utenfor «familien».

I årets VM er det et ungt lag med Magnus Ramsfjell som skip, som skal representere Norge. Også Team Walstad fortsetter for fullt.

– Det er selvfølgelig synd at Team Ulsrud gir seg, men de har nok ikke hatt samme «go» som på sitt beste. Uansett har de satt dype spor etter seg både nasjonalt og internasjonalt, sier Pål Trulsen.

– Vi har hatt mer moro enn vi kunne drømme om, og dette var ingen lett avgjørelse, skriver Team Ulsrud på Instagram.

– Da de tok OL-sølv i Vancouver, var de veldig gode. De var dessverre så uheldig å møte Kevin Martins lag på sitt aller beste i finalen. VM-gullet er ellers det store. Det tok de i Beijing, og nå skal de avslutte med å spille en verdenscup i Beijing i mai, forteller Pål Trulsen.

Han tror at deler av Team Ulsrud kan komme til å fortsette å spille, men dette er foreløpig uklart. Det er også uklart hvem de i så fall skal spille sammen med, men i så fall er det naturlig at det er et lag som satser mot OL i 2022. Trulsen er uansett optimist på norsk curlings vegne:

– I årets NM var tre av fire lag i semifinalen juniorer. Og sist uke vant vi Universiaden med et sammensatt med Magnus Ramsfjell som skip.

Han er sønn av en av norsk curlings legender, Eigil Ramsfjell – skip på bronselaget i 1998 og på laget som vant demonstrasjonsøvelsen i OL i 1988.

Team Ulsrud har foruten skipen, bestått av Torger Nergård, Håvard Vad Petersson og Christoffer Svae.

I siste OL, i 2018, fikk laget det ikke til å stemme og røk hodestups ut av turneringen. De endte på en skuffende 6. plass.