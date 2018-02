BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har vunnet 14 løp på 60 forsøk hittil i år. På Jarlsberg lørdag vinner han med Code Bon, men han har også vinnersjanser med Troll Solen og Fabian B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: En sikker gulljackpot-vinner i V75

Publisert: 16.02.18 10:26

SPORT 2018-02-16T09:26:22Z

Code Bon har imponert stort i sine to starter på norsk jord og skal være en sikker vinner i sølvdivisjonen.



VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

– Code Bon, den 6-årige USA-importen, som har travet på 1.10-tallet i to seiersløp i statene, har vært solid, også i sitt nye hjemland. Tross tunge reiser har han vunnet kontrollert. I sin første start var han helt overlegen tross dødens. Gundersen-traveren vinner etter alt å dømme igjen, sier Olsbu.

Han lar også Tomeld Ø.K. stå ugardert.

– Tomeld Ø.K. tapte kun for elitehoppa Ulsrud Tea tross dødens i V75 på Forus sist. Går han bare feilfritt blir han meget tung å stå i mot, selv om han må gå utvendig for leder. Øksnevad-traveren flyter på styrken, men har også gode fartsressurser, mener traveksperten.

Dagens banker

Code Bon (V75-3) har perfekte forutsetninger og har en solid mulighet til å ta sin femte strake seier.

Dagens luring

Glazier's Support (V75-1) virker til å være satt opp for løpet. Kan ventes klart forbedret og står spennede til på strek. Skal ikke avskrives.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 96 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1960 kroner

V75-1 (2600mv)

10 SUPER ORLANDO

9 GOEIE GOZER

4 MASSIVE SPEED

2 GLAZIER'S SUPPORT

———————————

7 Frankel D.E.

8 Revenue Lavec

5 Make Me

6 Obrigado Brazz

1 Nico Lane

15 Tayno Dream

3 Rodney H.

13 Progression

11 Spenda Spirit

14 Waikiki Man

12 O.M.X. Twenty

Løpet

En kvartett peker seg litt ut i stayerløpet i V75-1.

Favoritten

Super Orlando ble kraftig overflydd fra sitt førstespor sist, men avsluttet solid da han kom seg løs og ble sendt i angrep i sise sving. Men han fikk alt for langt frem til Floris Baldwin og Massive Speed. Hesten har vært meget god i Brenne-regi. Skal regnes blant de tre igjen.

Outsiderne

Goeie Gozer var solid i sine siste starter før pause og har trent bra. Skal regnes i striden igjen.

Luringen

Glazier's Support ble toer fra tet i Lundstrøm Wolden-regi sist. Med seier der hadde han tippet over på tillegg. Kan være klart forbedret og kan muligens holde unna.

Startsiden

Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 12.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (1609ma)

7 MOE TYR

11 Solstad Stjernen

12 Lykkje Birk

5 Hauglid Storm

9 Tako Ø.K.

———————————

4 Hellestvedt Trym

2 Vik Jet

3 Lykkje Erna

1 Gonagas Rebell

10 Skauga Rasken

6 Reinfaks

8 Komnes Molla

Løpet

Moe Tyr er den klart beste hesten i grunncupen, men er ikke til å stole på.

Favoritten

Moe Tyr er det muligens vinn eller forsvinn med. Fjorårets Kriterie-deltaker innehar stor kapasitet, men er ikke stø på beina. Skal få mer bomull i ørene denne gang. Holder han seg bare unna galoppen på en kjapp sprint, kan han vinne igjen, som sist. Da hadde han full kontroll fra tet.

Outsiderne

Solstad Stjernen avsluttet solid til annen bak Mine etter galopp innledningsvis i V75 sist. Heller ikke han er helt travsikker, men er god for en topplassering feilfritt.

Luringen

Hauglid Storm er som forvandlet. Tidligere gikk han mest på det jevne. Sist feilet han stort før bilen slapp, men kom strålende tilbake til femte i et V75-løp Hvalstad Odin vant foran Frøyu Petter. Med samme innsats skal han ikke avskrives.

Startsiden

Nr. 2 og 3 er bra ut. Feilfrie utgaver av nr. 7,5 og 8 vil prøve seg.



V75-3 (2100ma)

3 CODE BON

———————————

9 Merles Simone

5 Thai Profit

10 W.J. Eminent Bergen

6 Whatsoflying S.S.

4 Basic Instinct

7 S.J.'s Victoria

8 Ronato

11 Speedy Gon Sali

12 Dream On Plush

1 Vici Sun

Løpet

Code Bon i sølvdivisjonen er dagens sikreste V75-vinner.

Favoritten

Code Bon har imponert stort i begge sine starter her til lands i Gundersen-regi. Begge ganger har han måttet gjøre grovjobben selv. Likevel har han vært solid til seier. Står perfekt til spormessig og skal regnes med en meget god sjanse igjen. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

Outsiderne

Merles Simone var god til seier sist etter et perfekt løp i annet utvendig. Står til for et fint løp igjen og skal regnes blant de tre feilfritt.

Luringen

Whatsoflying S.S. var uheldig og feilet bort annen bak Elite B.R. tross dødens i V75 på Forus sist. Er milevis bedre enn raden og blir kuskeforsterket med Østre. Feilfritt kan han ende blant de tre.

Startsiden

Code Bon kan sitte tidlig i tet, selv om Høitomt-duoen Basic Instinct og Thai Profit, samt Ronato, kan løse bra.

V75-4 (2100ma)

6 TOMELD Ø.K.

———————————

3 Lykkje Borka

11 Myhreng Jerker

1 Lille Jim

10 Gandolf

8 Finnskog Sjefen

9 Kolnes Kjell

7 Wik Emil

5 Nadine U.N.

4 Tojo Prinsen

2 Ty Tinn

12 Vesle Sjur

Løpet

En feilfri Tomeld Ø.K. har en god sjanse.

Favoritten

Tomeld Ø.K. har imponert i det siste, og jeg lar ham stå ugardert. Sist fikk han et tungt løp i dødens, men sto på flott til annen bak Ulsrud Tea som fikk det servert, selv om hun sto på dobbelt tillegg. Gangen før vant han kontrollert. Skal ut bak bilen nå, men går bare den biten bra, skal han ha en flott sjanse, selv fra dødens.

Outsiderne

Lykkje Borka går gode løp hver gang. Tapte kun for en medsmygende konkurrent i V75 sist. Også hun er sterk og kan gjøre mye selv. Skal regnes med en fin trippelsjanse, selv om hun møter hingstene nå.

Lille Jim er tilbake i toppform. Avsluttet sterkt til tredje sist. Blir overflydd og er avhengig av at det løser seg. Trippelaktuell i så fall.

Luringen

Myhreng Jerker fortjener en seier igjen etter to strake annenplasser. Tapte knepent for Lille Jim nest sist, men står 20 meter bedre til nå. Klaffer det fra baksporet, kan han ende blant de tre.

Startsiden

Finnskog Sjefen kan sitte i tet om kusken klemmer til.

V75-5 (1609ma)

6 EMPRESS ACT

2 BONGO

4 Golden's Pride

5 Red Bar

———————————

10 Laylock Classic

7 El Ray

1 Balotelli

12 J.T.'s Frecel

11 Explosive Ends

8 Make My Day T.J.

3 Wake Up Sweety

9 Mookie May Kri

Løpet

Fire hester kan rekke i grunndivisjonen.

Favoritten

Empress Act feilet fra start i V75 sist, men kom strålende tilbake til femte. Innfridde som VG-banker i de to foregående startene. Har vunnet halvparten av sine åtte starter hittil i karrieren. Feilfritt kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Bongo har vært god til to strake seirer for Robert Kruse. Høitomt-traveren virker til å ha stabilisert seg. Holder han seg bare til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han aktuell på ny.

Luringen

Golden's Pride ledet lenge sist, men kunne ikke stå i mot Bongo til slutt. Denne gang blir han kraftig kuskeforsterket med Lars Anvar Kolle. Er kjapp fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene. Dessuten har han klar fordel av sprint. Femte sist tapte han kun knepent for Bulldozer.

Startsiden

Alle de fem innerste kan åpne bra. Balotelli og i hvert fall Wake Up Sweety skal nok ha ryggløp.



V75-6 (1609ma)

1 NAD AL SHEBA

4 FABIAN B.R.

3 MC VET

7 RAPIDE FRECEL

8 Skylander Hill

9 Darling Nikki

2 Lighthouse West

———————————

11 Benoit Va Bene

12 Enjoythespirit S.C.

10 Andova

6 Rock The Boat

5 King Senator

Løpet

Jeg velger å gardere i bronsedivisjonen.

Favoritten

Nad Al Sheba er i toppform i likhet med hele Heisholt-stallen. Nad Al Sheba har vært fantastisk i det siste og er i sitt livs form. I V75 sist var hun overlegen fra tet. Gangen før tok hun sterk seier fra dødens. Hoppa er kjapp fra start og klarer hun å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn.

Outsiderne

Fabian B.R. burde vært litt hvassere sist. Ble klart slått av Ultimo Tango da. Var flink til seier nest sist og er veldig bra på sitt beste. Hittil i karrieren har han vunnet hele ni løp på 15 forsøk.

Rapide Frecel ble toer bak Allaway G.T. da Skylander Hill feilet i striden sist. Tok to strake, enkle seirer før det. Hamre-traveren står sjanseartet til langt ute på vingen og må ha tur for å vinne herfra.

Luringen

Darling Nikki innfridde som VG-banker med en overlegen seier fra tet sist. Er klart best i den posisjonen, men står til for et fint smygløp nå. Blir det lederrygg med åpning til slutt, er det ikke umulig.

Startsiden

Alle de syv i første rekke kan åpne fort, men tetkampen står nok mellom de fire innerste.



V75-7 (2600mv)

7 EMIL MOLLYN

13 B.B. TERJE T.

15 TROLL SOLEN

6 WELLEK

5 TROLL SVENN

8 VILLAS CATO

9 Kjempen

———————————

12 Vill Solen

14 Tripsson Ø.K.

1 Neslands Tron

2 Lome Gant

11 Eigelands Jokeren

10 Nordby Sleipner

3 Torvald

4 Løvland Spøken

Løpet

Flere med vinnersjanse også i kaldblodscupen.

Favoritten

Emil Mollyn gikk karrierens aller beste løp sist da han var helt overlegen foran Horgen Lynet og Kjempen. Møter litt skjerpet selskap, men har en god sjanse igjen med samme innsats.

Outsiderne

Troll Solen fikk for langt frem fra køen sist. Kan få det igjen fra annen rekke på tillegg, men distansen er lengre nå.

Luringen

B.B. Terje T. var tapper etter en tung tur sist. Kan få en fin start fra springsporet og skal ikke avskrives.

Startsiden

Emil Mollyn kan ta føringen.

NØKKELKUSKEN

Navn: Åsbjørn Tengsareid

Alder: 42 år

Antall seirer i år: 15

Antall seirer totalt: 2325

Tengs tror på Tomeld

Åsbjørn Tengsareid er en kusk å regne med i V75 hver uke. På Jarlsberg tror han på seier for Tomeld Ø.K. og Massive Speed og advarer litt for Villas Cato.

V75-1: - Flere kan vinne. En av dem er Massive Speed som jeg selv kjører. Han står ikke tilbake for noen i feltet. Posisjonene avgjør. Men utfordrerne står i kø. Goeie Gozer gjør årsdebut med gode treningsrapporter i ryggen. Han vant syv løp i fjor. Super Orlando serverte en sterk spurt som treer sist og har dokumentert form. Av strekhestene tror jeg mest på Glazier’s Support som var sterk toer sist. Luringen er Frankel D.E. som galopperte seg bort sist, men som er god nok på sitt beste.

V75-2: - Er Moe Tyr like god som han var sist, tror jeg vinnersjansen er god. I motsatt fall kan hester som Lykkje Birk og Solstad Stjernen dukke opp. Førstnevnte er i rivende utvikling. Sistnevnte kan speede veldig etter ryggløp.

V75-3: - Han har imponert stort i sine to starter på norsk jord, Code Bon. Han står bra til og vinner igjen. Banker.

V75-4: - Han gikk et fantastisk løp fra dødens sist, Tomeld Ø.K. Tapte bare for Ulsrud Tea. Nå er motstanden billigere. Jeg tror vi kan vinne. Men han er ikke til å stole 100 prosent på. Derfor garderinger til kapasitetshestene Myhreng Jerker og Lykkje Borka .

V75-5: - Går Bongo like bra som i seiersløpet på Bjerke sist, vinner han fort her også. Men han støter på gode Empress Act , som har vunnet to av tre i år, og Golden’s Pride , som har hatt mye utur. Begge kan utfordre på en maks dag.

V75-6: - To hester skiller seg ut. Den som får det beste løpet av Nad Al Sheba og Fabian B.R., er fort vinneren.

V75-7 : - I en åpen finale tror jeg mest på Emil Mollyn , som har vært overbevisende i to strake seiersløp og som står gunstig til i bra spor på strek. Det samme gjør Wellek og Troll Svenn , som begge har et høyt toppnivå. Fra tillegg blir både B.B. Terje T. og Troll Solen skumle med klaff. Selv kjører jeg Villas Cato , som det har blitt mye feil for i det siste, men som kan veldig mye de dagene alt klaffer. En gardering.