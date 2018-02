Svindal usikker på fremtiden: – Dette kan være mitt siste mesterskap

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Alpinkongen Aksel Lund Svindal (35) er uklar på om han fortsetter karrieren på toppnivå mot neste sesong og VM i Åre. Hvordan kneet oppfører seg spiller en stor rolle.

– Dette kan være det siste av meg i et mesterskap, men akkurat nå føler jeg det blir litt spekulasjoner, sier Svindal til VG.

– Går du rundt med en følelse at det er greit å avslutte med OL-gull i utfor?

– Ja, det gjør jeg. Men jeg føler også at det fint går an å kjøre videre med. Du kan snu spørsmålet. Er det ikke veldig vanskelig å gi seg når du nettopp har tatt gull, svarer han etter femteplass i super-G.

– Kneet avgjør

Natt til torsdag norsk tid tok Svindal Norges første OL-gull i utfor . Veien dit har vært lang og tøff. I 2016 røk han kneet og menisken i Kitzbühel . Før 2014/15-sesongen røk han akillesen . Etter fallet i Beaver Creek i 2007 fryktet legene at indre organer ble skadet .

Fakta Aksel Lund Svindal * Født: 26. desember 1982 (35 år) * Klubb: Nero * Meritter: * OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 1 sølv (kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 35 seire (16 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016). *Aktuell: Tok Norges første OL-gull i utfor torsdag. (NTB)

– Jeg har lyst til å kjøre på ski, men det er kneet som avgjør litt om jeg kan fortsette. Jeg har ikke så lyst til å bare konkurrere. Jeg vil kjøre mer på ski. Det vet jeg ikke ennå.

Svindal står med to OL-gull, fem VM-gull og 34 verdenscupseirer.

– Kneet må fungere bedre enn det gjorde før jul. Slik det har vært nå her i OL har det vært ganske bra. Da går det, sier 35-åringen.

Lite trening

Neste år er det VM i Åre. Stedet han tok to VM-gull i 2007.

– Betyr det noe at det er VM en plass du trives så godt?

– Absolutt. Jeg har tenkt på dette, men ikke nok til å svare på så mange spørsmål om det, svarer Svindal.

Etter OL skal han kjøre verdenscup i Åre og Kvitfjell.

– Fra det første rennet i Lake Louis fram til jul trente jeg 10 prosent av det jeg burde. Etter det har det blitt litt mer.

– Kan det fortsette?

– Ja, det kan jo det. Jeg er jo fortsatt med å kjempe om gull, svarer han.

Femteplassen i super-G var han ikke fornøyd med.

– Det var ikke bra nok. Jeg hadde ikke den flyten jeg trengte. Jeg blir litt for hard. Det ble ikke slik jeg håpet, sier Svindal.

Kjetil Jansrud tror Lund Svindal blir å se på toppnivå også neste sesong. Han fikk spørsmål om kjører OL i Beijing om fire år – og svarer: – Det er ingen garanti for at jeg kjører OL som 36-åring, men jeg ser på det som et privilegium å representere Norge.

– Tror du Aksel kjører VM neste år?

– Hvis helsen holder, og han har motivasjon til det, så blir han med videre til VM i Åre. Den jobben som koster mest (opptreningen etter Kitzbühel-skaden) er allerede gjort, svarer Kjetil Jansrud.