Tilskuerne i Stavanger får lov til å kjøpe alkohol. Det får de ikke på andre arenaer.

Ser dobbelt om skjenking

SPORT 2018-12-16T14:19:34Z

Dobbeltmoral er noe annet enn dobbelt så mye moral. Skjenkepolicyen på norske idrettsarenaer er direkte hyklersk.

Publisert: 16.12.18 15:19 Oppdatert: 16.12.18 17:16

Det er mulig å føre et gyldig resonnement, avhengig av ideologisk og politisk ståsted, både for og mot åpning av alkoholservering på idrettsarrangementer. Men et system, der VIP-enr kan se på sport med promille, mens hvermannsen må drikke brus, er prinsipielt svært vanskelig å forsvare.

Hockeyledere i Sarpsborg er ikke uten poenger, når de nå vil ta kampen for å få følge i Stavanger Oilers’ eksempel. I oljebyen er det lov for helt vanlige publikummere å smøre ganen med alkoholholdig drikke. Der gikk argumentasjonen om likhet for loven gjennom hos kommunepolitikerne. I DNB Arena ble løsningen å åpne kranene før matchstart og i pausene, og klubben mener det har ført til redusert flatfyll, fordi færre kommer påseilet på kamp. Dette mener Sparta-folket at kan være løsningen også for dem, med bedring av en anstrengt økonomi som den viktigste gulroten.

Det er de ulike kommunene som avgjør skjenkereglene. Den såkalte VIP-ordningen, som er gjengs svært mange steder, handler om alkohol-ja kun i avgrensede områder tilknyttet arenaen. Et for ordningen kan være at det er enklere å ha kontroll her enn på store tribuneområder, og det er primært ikke her barna befinner seg. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, lukter det av forskjellsbehandling lang vei, som ikke slår særlig heldig ut i et samfunn som bør ha et såpass egalitært grunnsyn som Norge.

Fra Norges idrettsforbund er det ingen støtte å hente fra Sparta, og det er fullt mulig også å følge uttalelsene, som idrettspresident Tom Tvedt av en eller annen grunn overlater til Per Tøien, om å sette barna først og argumentere for at «tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri». Det ville sendt et rart signal om NIF skulle vært en alkoholforkjemper.

Problemet er forskjellsbehandlingen det innebærer at temaet følger det kommunale selvstyret, og kanskje hadde det vært mer fair med en nasjonal debatt og like regler over hele landet? Det ville vært praktisk vanskelig, all den tid organene er innrettet som de er, men ville kunne medført en enhetlig og mer rettferdig praksis.

Da kunne vi også en gang for alle blitt kvitt det utysket det er at vinen kan flyte i losjene, mens lunken kaffe er alt som tilbys på klappstolene. Det harmonerer nemlig dårlig med grunnvisjonen i norsk idrett.

Her bør det være likt for alle – enten man er for eller mot te med noe godt i.