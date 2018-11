VISEPRESIDENT: Linda Hofstad Helleland. Foto: Hallgeir Vågenes

Nytt WADA-forslag vil utelukke Helleland: – Åpenhet koster

Et forslag til WADA går ut på at presidenten skal være minst 45 år og ha master-utdanning. Hvis disse kriteriene skulle bli vedtatt, ville Linda Hofstad Helleland (41) være uaktuell.

– Åpenhet koster, fastslår Helleland overfor VG. Hun svarer ellers ikke direkte på spørsmålet om hun forventer å bli motarbeidet fram mot valget. Du kan lese statsrådens svar på VGs spørsmål lenger ned i saken.

Kampen om presidentvervet i WADA (det internasjonale antidopingbyrået) tilspisser seg ytterligere gjennom et forslag fra det afrikanske kontinent om kriterier for denne stillingen.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er foreløpig én av to kandidater til valget, som foregår i november 2019.

Nå skal det spesielle forslaget om kriterier diskuteres i et komitémøte i Baku om snaut to uker.

I forslaget - som er lagt ut på Twitter av ARD-journalisten Nick Butler - heter det blant annet at presidenten må ha minst master-grad, være minimum 45 år, være støttet av sin egen regjering, ha kjennskap til de globale idrettsorganisasjonene og antidoping.

Ikke minst er det et punkt som kan synes direkte rettet mot Helleland - som altså nå er statsråd og som er valgt stortingsrepresentant til 2021:

– Vervet som WADA-president kan ikke holdes sammen med en høyere stilling i regjeringen eller statsadministrasjonen.

VG har stilt tre skriftlige spørsmål om det som har skjedd. Her er Hellelands svar:

– Hvordan reagerer du på forslaget til kriterier?

– Jeg mener det viktigste for WADA er å gjennomføre en prosess hvor demokratiske spilleregler ligger til grunn, der ingen kan stille spørsmål ved legitimiteten til valget i etterkant. Vi må diskutere kriteriene i styret og jeg må komme tilbake til forslag til kriterier når de blir offentliggjort.

– Forventer du å bli motarbeidet frem mot valget?

– Når man stiller som kandidat, må man regne med at ens egenskaper blir diskutert og at kandidatene til en så viktig posisjon i internasjonal idrett utsettes for heftig debatt. Men med den svekkede tilliten som mange uttrykker til organisasjonen, har vi som aktører et stort ansvar for at ryddige og transparente spilleregler blir fulgt. Åpenhet koster som kjent i enkelte miljøer.

– Hvilke håp har du ellers for prosessen fram mot valget?

– Jeg håper det blir flere kandidater som stiller, og at vi kan synliggjøre hvilke verdier vi står for og hvordan vi ønsker å endre WADA til en sterkere organisasjon som utøverne og antidoping-bevegelsen har tillit til.



Jan Åge Fjørtoft, som bistår Linda Hofstad Helleland, skriver følgende ironiske Tweet i en kommentar til kriterie-forslaget for WADA-president:

Den kjente idrettspolitiske journalisten Nick Butler hevdet torsdag at WADA-president Craig Reedie ville hindre sin egen visepresident, Helleland, fra å delta på et antidopingmøte i Det hvite hus i Washington.

Butler skrev på Twitter at det «pågår mange spill» i den amerikanske presidentboligen. At WADA (verdens antidopingbyrå) ikke var invitert, og at Reedie skrev et brev, hvor han ville utelukke Helleland fra å delta som WADA-representant på arrangementet.

Senere sendte Linda Hofstad Helleland ut en knusende melding på Twitter:

«Kjære President Reedie. Jeg møter hvem jeg vil. Utøvere, nasjonale antidopingbyråer eller regjeringsrepresentanter. Og JA! Jeg synes at utøverne bør være representert ved de styre organer i WADA. Jeg aldri akseptere mobbing av utøvere eller andre».

Tweeten hadde emneknaggen #freedomofspeach.