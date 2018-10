Klæbo slår tilbake mot svensk skilegende

SPORT 2018-10-12T05:13:50Z

FORNEBU (VG) Johannes Høsflot Klæbo vant tre OL-gull og verdenscupen sammenlagt. Da kan heller Thomas Wassberg få mene hva han vil om «Klæbo-klyvet».

Publisert: 12.10.18 07:13

Den svenske skilegenden Thomas Wassberg sa til VG tirsdag at han ikke har troen på Klæbo-klyvet .

– Den holder nok på sprint der det er veldig kort. For Emil Jönsson hadde noe av det samme. Men på lange distanser er det ikke noe, sa Wassberg som var til stede på boklanseringen til Oddvar Brå i Oslo.

Klæbo lar det stå på Wassbergs regning.

– Jeg har gjort min greie og har holdt på med det der i ett år nå. Jeg syns det har fungert bra for meg. Det var nok en litt annen måte å gå på den tiden de holdt på sammenlignet med dagens langrenn, sier Klæbo til VG.

Resultatene ble iallfall bra. Klæbo tok OL-gull på sprint , lagsprint og stafett forrige vinter.

Effektivt

Den unge trønderen vant også verdenscupen sammenlagt - og tjente mest av løperne i langrennssirkuset. Men han ble grundig slått av en annen norsk vintersportsutøver .

– For min del har det vært veldig effektivt, sier Klæbo.

– Med resultatene dine, er det en «sur, gammel» svenske som sier dette?

– Jeg vet ikke hvor sur han er. Jeg har aldri hilst på fyren, så det er litt vanskelig å si. Men jeg kan ikke si noe annet enn at det har fungert bra, og det er det viktigste for min del, svarer Klæbo og legger til:

– Det artigste er om man kan gå først over mål og har fått det til. Hva han har troen på. Det kjenner jeg at jeg ikke bryr meg så mye om.

Han mener likevel Wassberg har et poeng.

– Jo slakere bakken er, så kan man ikke gå på den måten. I fjor var det mange bakker og mye taktskifte, da må man klare å akselerere, og for min del er det lettere å gjøre det på den måten enn det kanskje var i gamle dager da bakkene kanskje var litt slakere og, sier Klæbo til VG og legger til:

Brå har troen

Oddvar Brå og den finske skihelten Juha Mieto har derimot stor tro på stilen til Klæbo hvor han løper opp bakkene.

– Det er ingen tvil om at det fungerer bra i bratte bakker, sa Brå til VG.

Klæbo møtte pressen sammen med flere andre vintersportsutøvere da VM-genserne for Åre (alpint) og Seefeld (nordiske grener) på Fornebu.

21-åringen tok det som en dagstur fra Trondheim sammen med pappa Håkon og lillebror Ola.

Klæbo kan være enig med Wassberg at teknikken hans ikke fungerer på lengre distanser. I VM i Seefeld er det 15 kilometer klassisk med enkeltstart.

– Jeg har gått gjennom den løypa. Noen bakker er bratte, noen er slakere. Jeg ser for meg at det blir litt varierende hvilken teknikk man bruker. De bakkene som er bratte nok kommer jeg helt sikkert til å løpe. Det er sånn det ligger an nå, sier Klæbo.

Langrennssesongen starter på Beitostølen midt i november. Det er verdenscupstart i Ruka i Finland siste helgen samme måned.

Der er det klassisk. Klæbo er klar til å løpe.