OL-HÅP: Kristian Blummenfelt (24) er Norges medaljehåp i triatlon foran Tokyo-OL om to og et halvt år. Her med sportssjef Arild Tveiten. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Her starter Triatlon-Kristian sitt to år lange OL-kjør

Publisert: 21.03.18 10:28

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Kristian Blummenfelt (24) trener opp mot åtte timer om dagen og totalt 1300 timer per sesong. Nå starter Norges største triatlonhåp sitt to år lange konkurransekjør mot Tokyo-OL høsten 2020.

– Det er slik jeg har holdt på de fire til fem siste årene. Det er gøy, og det er derfor jeg gjør det. Nå skal vi til høyden i Sierra Nevada (Spania) i fire uker. Det er et fantastisk sted. Hvis jeg skulle reist på ferie et sted, ville jeg gjerne vært der, sier Kristian Blummefelt til VG etter en treningsøkt på tredemølle på toppidrettssenteret til Olympiatoppen.

Med 250 reisedager i året, sier det seg selv at bergenseren ikke er mye hjemme.

– Og når jeg er hjemme, regner det, påpeker han over en lunsjtallerken bestående av proteiner (kjøtt) og karbohydrater (ris) i toppidrettssenterets kantine.

– Han er et av våre største OL-håp. Det er en formalitet. Men han bør gjøre det, sier triatlonforbundets sportssjef Arild Tveiten til VG.

Fakta Triatlon Består av svømming, sykling og løping. Første gang på OL-programmet i Sydney for 18 år siden. Triatlons «olympiske distanse» består av 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. De beste gjennomfører konkurransen på cirka én time og 45 minutter. Kristian Blummenfelt har vunnet alle sine pallplasseringer i verdensserien på «olympisk distanse». Han vant den den siste konkurransen i verdensserien i Montreal foran OL i Rio 2016, der han ble nummer 13. Ifølge sportssjef Arild Tveiten ville han vært med i medaljekampen hvis han ikke hadde tapt 20 sekunder til de beste under svømmingen - som er hans svakeste del av triatlon.

Han sikter til at Kristian Blummenfelt fra Bergen ble nummer tre sammenlagt i verdensserien i triatlon forrige sesong. Fra 6. august til 16. september tok han tre andreplasser. Det bør være en smal sak for ham - «en formalitet» - å bli en av 55 utøvere som kvalifiserer seg til OL om to og et halvt år.

Med tanke på å være best mulig forberedt på startstreken i Tokyo-OL, som etter alle solemerker blir varmt og fuktig, er det imidlertid nødvendig at han deltar i 12 OL-kvalifiseringskonkurranser fra 11. mai 2018 til 20. mai 2020.

Fra onsdag venter et 28 dager langt høydeopphold i Sierra Nevada. 11 dager etter at det er avsluttet, er han klar for World Triathlon Series på Bermuda. 14 dager senere: Ny verdensseriekonkurranse i japanske Yokohama 12. mai.

– Han bør vinne ett av dem, slår sportssjef Arild Tveiten fast.

Sesongens store mål er sesongens åttende «løp», verdensseriefinalen i Australia i midten av september. Vinner Kristian Blummenfelt sammenlagt, kan han også smykke seg med tittelen verdensmester. Fem løp er tellende, finalen i Australia teller 50 prosent mer enn de andre.

Han som ble verdensmester forrige sesong, Spanias Mario Mola, ble nummer tre bak Kristian Blummenfelt på andreplass i verdensseriefinalen.

Så gjenstår ett år med samme kjør. Minst. Tveiten påpeker at Kristian Blummenfelt «må trene litt mer» - altså mer enn 1300 timer - i 2019.

– For en utenforstående kan det se ut til at det kan være tunge dager, med mange og lange reiser samt mye trening?

– Det er samme sak med konkurransene som trening. Jeg gleder meg til å prestere. Det verste er kanskje reisen hjem, hvis jeg har gjort det dårlig. Da kan en 10 timer lang flyreise bli lang, svarer Kristian Blummenfelt.

PS! Kristian Blummenfelt trynet på sykkelen under forrige verdensseriekonkurranse i Abu Dhabi for tre uker siden. Sykkelen ble ødelagt og han fryktet at han hadde pådratt seg et brudd i hånden (det hadde han ikke). Han fullførte ikke. I sammendraget kan han imidlertid stryke det «resultatet».