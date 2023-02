Carlos Alcaraz blir ikke å se i ATP 500-turneringen i mexicanske Acapulco.

Alcaraz trekker seg fra Acapulco-turneringen – Ruud igjen som høyest rangerte

Den spanske tenåringen Carlos Alcaraz (19) har en strekk i låret som forhindrer ham i å delta i ATP 500-turneringen i Mexico.

NTB

19-åringen opplyser på Twitter at skaden vil holde ham på sidelinjen i «flere dager, ifølge testene vi gjorde i morges».

Alcaraz skulle møtt amerikanske Mackenzie McDonald natt til onsdag.

Alcaraz er nummer to på verdensrankingen og var seedet som nummer én i Acapulco foran verdensfirer Casper Ruud. Nordmannen er med det igjen i turneringen som den antatt beste spilleren.

Ruud møter japanske Taro Daniel i neste kamp i Mexico. Tirsdag morgen slet Snarøya-gutten seg videre mot Guido Andreozzi etter tiebreak i tredje sett.

Daniel på sin side er nummer 125 på verdensrankingen. De to har ikke møttes på ATP-nivå tidligere.

Hvis Ruud vinner sine to neste kamper, kan det bli et gjensyn med den danske kometen Holger Rune i semifinalen. De to havnet i fokus etter at Ruud slo dansken i kvartfinalen i Roland-Garros i fjor. Nordmannen var da kritisk til Runes opptreden idet kampen var over.

Se da Casper Ruud avgjorde i tiebreak tidligere tirsdag: