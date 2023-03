SJ(O)AKKOVERGANG: Norge og verdens sjakkess – Magnus Carlsen (t.v.) – fotografert i 2019 sammen med sin trener Peter Heine Nielsen. Sistnevnte går hardt ut mot Russlands bytte av verdensdel innenfor sjakk.

Russland går fra Europa til Asia i sjakk: − En skammelig dag for sjakken

Sjakk er den første sporten til å la Russland gjøre overgang fra Europa til Asia. Treneren til Magnus Carlsen synes det er pinlig.

– Jeg synes jo det er nokså spesielt. At et land, som utsettes for sanksjoner i det kontinentet man tilhører, tillates til å hoppe videre til en annen sone som en konsekvens, det synes jeg jo er veldig spesielt, sier sjakkekspert Torstein Bae til VG.

Fra 1. mai vil Russland være en del av det asiatiske sjakkforbundet (CFR).

Etter Russlands invasjon av Ukraina har ikke russiske spillere fått lov til å spille under eget flagg i turneringer internasjonalt.

Den kontinentale overgangen til Russland gjør at nasjonen for eksempel kan delta som nasjon i et Asiamesterskap – noe de ikke kunne gjøre i Europamesterskap på bakgrunn av krigen.

BAESTANT: – Det er jo det som er litt uvanlig vil jeg si at man uten videre lar et forbund bytte kontinent på den måten, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae, som stiller seg kritisk til Russlands overgang til Asia.

«Pinlig, men forventet. Sjakk blir det første sporten som tillater Russland å gjøre overgang fra Europa til Asia, og med det forsøke å unngå sanksjoner», skriver Peter Heine Nielsen – treneren til Magnus Carlsen – på Twitter tirsdag.

– Dette vil igjen fra mange bli sett på som et tegn på den Russland-vennligheten som ligger i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), som er ledet av en russer, at man lar Russland bytte på den måten som er nokså oppsiktsvekkende synes jeg, sier Bae.

Presidenten i FIDE er nemlig Russlands tidligere visestatsminister Arkady Dvorkovitsj. 22. februar godtok forbundet Russlands forespørsel om å trekke seg ut av Europa i sjakk-sammenheng for å kunne melde flytting til Asia.

GODKJENT: Arkady Dvorkovitsj, her som russisk visestatsminister, avbildet med president Vladimir Putin. Førstnevnte er nå president for det internasjonale sjakkforbundet, som anerkjenner at Russland kan gjøre overgang til Asia.

En drøy uke senere kom bekreftelsen fra det asiatiske forbundet.

«En skammelig dag for sjakken», mener visepresident i det europeiske forbundet, Malcom Peil, ifølge chess.com – et av verdens største sjakk-nettsteder.

– FIDE er tydelig i utakt med Den internasjonale olympiske komité (IOC) i denne saken, og nok en gang ser organisasjonen ut som et leketøy i et mykt maktspill regissert av Kreml. Kreml.Kreml brukes gjerne som synonym for den russiske regjering og tidligere for den sovjetiske regjering, ifølge Wikipedia.

Visepresidenten synes det er overraskende at Kina og Indias sjakkforbund gikk med på dette – fordi det fører til økt konkurranse fra russere og reduserer dermed muligheten til andre asiatiske spillere å kvalifisere seg til VM.

GRØNN I BLÅTT: Sjakkekspert og professor i russisk, Atle Grønn, minner VG på at det ikke har kommet noe kritikk fra FIDEs side angående Russlands krigføring mot Ukraina.

– Jeg er veldig skeptisk og kritisk til at Russland, FIDE og det asiatiske sjakkforbundet driver på denne måten her. Det er jo en slags sportsvasking i dette – at man skal fortsette som før – men bare under et annet kontinent på papiret, sier Atle Grønn, professor i russisk og sjakkekspert til VG.

– Det vi ser hele tiden er jo det samrøret mellom den russiske FIDE-ledelsen og det russiske sjakkforbundet. Vi som følger med på dette her ser jo at hvor tette de er. De fleste vrir seg ikke dessverre, og det er jo veldig få reaksjoner fra ledende sjakkpamper og forbund, fortsetter Grønn.

Med sjakkbriller blir det dermed en helasiatisk VM-finale i langsjakk siden Magnus Carlsen ikke stiller som regjerende mester. Russiske Ian Nepomnjasjtsjij møter kinesiske Ding Liren.