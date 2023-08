Alexis Mac Allister slipper utestengelse etter det røde kortet

Alexis Mac Allister (24) måtte i utgangspunktet stå over de tre neste kampene for Liverpool, men det engelske fotballforbundet (FA) har hevet utestengelsen.

Se situasjonen øverst i saken.

Liverpools midtbanespiller Mac Allister fikk direkte rødt kort etter en takling på Bournemouths Ryan Christie i helgen.

Klubben anket avgjørelsen, noe de tjente på.

Argentineren trenger ikke sone noen kamper, og han er dermed klar for spill til bortekampen mot Newcastle kommende helg.

Det bekrefter FA i en pressemelding tirsdag.

Liverpool vant 3–1 tross det tidlige røde kortet.

– Jeg har full forståelse for hvordan det så ut for dommeren i øyeblikket, men om man ser det igjen så kan man se at det er innsiden av foten og ikke noe kraft, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

