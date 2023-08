Kommentar

Fortjener mye mer blest

Dette trofeet - og 192 millioner kroner - tilfalt Viktor Hovland etter sammenlagtseieren på PGA-touren.

Viktor Hovlands prestasjon tåler å sammenlignes med nesten alt og alle. Men hadde du kjent igjen golfstjernen på gaten?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De siste årene har det norske idrettspublikummet blitt mer og mer bortskjemt. Nå er det blitt ekstremsport å skulle rangere bragdene til utøvere med rødt pass.

Hvor høyt passer egentlig Viktor Hovland inn på listen over det aller største i norsk idrett?

For de golfinteresserte har han vært et stort navn lenge, men i det brede lag av folket har nok ikke gjennomslaget vært helt like stort ennå.

Dersom Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Magnus Carlsen, Karsten Warholm og Viktor Hovland hadde gått samtidig nedover Karl Johans gate, er det neppe tvil om hvem av dem som hadde fått færrest blikk.

Selv har han tidligere sagt at Suzann Pettersen er mer kjent enn han selv er.

Kommer det til å forandre seg nå?

Jakob Ingebrigtsen, Erling Braug Haaland, Viktor Hovland og Casper Ruud hevder seg alle i verdensidretter.

Strengt tatt fortjener Hovland mye mer blest enn det han så langt har fått. Med nattens sammenlagtseier på PGA-touren, en triumf som utløste svimlende 192 millioner kroner, snakker vi om en internasjonal topp-prestasjon svært høyt på hyllen.

Her er det viktig å tenke på hvor stor golfsporten er når Hovland skal vurderes. Kjetil Jansrud har helt rett når han understreker at «her er det ingen nisselue». Nordmenn har virkelig all grunn til å ta av nå.

Når du klarer å vinne sluttspillet og står igjen som sesongens beste spiller, er det et usedvanlig trangt nåløye som er passert.

På veien til tittelen har Hovland utvist en mental stamina og en evne til å takle press som det bare er å gi seg ende over for.

Han ledet klart foran den siste dagen av FedEx-sluttspillet, som rommer de 30 mest flest poeng på PGA-touren.

Selv om det ikke er en enkel oppgave å holde roen mens konkurrentene jager bakfra, endte 25-åringen med å holde Xander Schauffele unna, slik at tittelen ble kontrollert i mål.

Til slutt endte Hovland 27 slag under par, fem færre enn den amerikanske rivalen trengte. Det sendte ham samtidig opp på en fjerdeplass på verdensrankingen i golf, som toppes av amerikanske Scottie Scheffler foran nordirske Rory McIlroy.

Mye kan tyde på at han nå har et toppnivå inne som ingen i verden matcher, og kanskje må vi til Tiger Woods’ glansdager for å finne noe sammenlignbart med nordmannens aller beste stunder.

Fortsatt er Viktor Hovland bare 25 år gammel, og i beste fall har vi bare sett starten på hvor stor han kan bli. Nå vil et logisk neste mål være å vinne «U.S. Masters», «U.S. PGA», «U.S. Open» eller «The Open Championship», de fire turneringene som kalles «majors» og er de aller mest prestisjetunge i golfsirkuset.

Kanskje må han vinne en av dem før han virkelig utfordrer til tittelen Norges største idrettsstjerne, for her er det virkelig trangt i toppen.

I det sjiktet hører selvsagt også Jakob Ingebrigtsen hjemme. Det sier mye om fysikken til mellomdistanseløperen at han vant 5000 meter etter sykdom og støy, men kanskje viste han aller mest hvor mye som sitter mellom ørene.

Det er ikke lett å sammenligne idrettsgrener, og for mange vil preferansene naturlig nok påvirkes av hva man er mest interessert i. Vi i juryen for VGs topp 100-liste, som publiseres på julaften hvert år, må bare stålsette oss for en enda tøffere oppgave i år.

Det som er hevet over tvil, og som begynner å nærme seg absurde dimensjoner, er hvordan et så lite land er blitt en så stor idrettsnasjon.

Du får fort såre underarmer dersom du skal klype deg i armen hver gang en nordmann lykkes på den store scenen.