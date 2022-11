SNART VM: VM-arenaene i Qatar er klare til bruk.

Reagerer på Qatars nei til kompensasjonsfond for VM-arbeidere: − Skammelig

Qatarske myndigheter ser ikke nødvendigheten av et fond som skal kompensere familiene til omkomne og skadde VM-migrantarbeidere. Det skaper reaksjoner.

NTB

Torsdag publiserte nyhetsbyrået AFP et intervju med Qatars arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri. Der omtaler han kravet om et kompensasjonsfond som et «PR-stunt».

Det får organisasjonen Human Rights Watch til å reagere.

– Det er skammelig at myndighetene i Qatar avviser et hjelpefond som skal kompensere migrantarbeidere for tidligere overgrep. Reformer Qatar har innført er for lite, for sent, og har store hull, sier Minky Worden, direktør for globale initiativer i organisasjonen.

– Det betyr at migrantarbeidere og deres familier fortsatt vil lide alvorlig skade av å ha bygget turneringsinfrastrukturen, fra omfattende lønnstyveri til tusenvis av uforklarlige dødsfall, fortsetter hun.

Ulike rapporter

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har fremsatt krav om at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og myndighetene i Qatar må gå sammen om å sette av 450 millioner dollar, tilsvarende snaut 4,8 milliarder kroner, til et fond som skal kompensere rammede og etterlatte etter arbeidsulykker i forbindelse med byggingen av VM-arenaer i Qatar.

Flere internasjonale fotballedere, blant dem den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendorf og Norges fotballpresident Lise Klaveness, har også tatt til orde for et slikt fond.

Det har kommet ulike rapporter om hvor mange migrantarbeidere som mistet livet under byggingen av VM-arenaene i landet.

– Det finnes ingen kriterier for å etablere slike fond. Hvor er ofrene, har du navn på ofrene, hvordan kan du få disse tallene? spurte Qatars arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri i intervjuet med AFP.

Flere internasjonale fagforeningsledere har også pekt på at et fond vil bli for komplisert å opprette og administrere.

Fifa: Samtaler pågår

– Det er et åpenbart behov for at Fifa etablerer et kompensasjonsfond for å redde arven til det kommende verdensmesterskapet, som har blitt alvorlig skjemt av overgrep som er begått, sier Miny Worden i Human Rights Watch.

– Qatar bør ikke motsette seg dette, men bidra til å sikre suksessen til et slikt fond. Problemet med å etablere et kompensasjonsfond har aldri handlet om data, men politisk vilje, fortsetter hun.

Det internasjonale fotballforbundet opplyste nylig at det pågår samtaler om en fondsløsning som skal kompensere gjestearbeidere som har mistet livet eller kommet til skade i Qatar.

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot temaer som kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.