Carlsen tapte med vilje mot Niemann: − Fullstendig uakseptabelt

Det ble et lynraskt kjempedrama da Magnus Carlsen (31) ga opp det etterlengtede partiet mot Hans Niemann (19) etter noen få sekunder. Den norske verdenseneren tapte med vilje mot den jukseanklagede amerikaneren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De satt foran hver sin datamaskin, i hvert sitt land, men likevel var det en spenning i luften da Magnus Carlsen og Hans Niemann møttes til duell i Julius Baer Generation Cup.

Men allerede i trekk to valgte Carlsen å trekke seg.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det er det mest usportslige som finnes i konkurranseverdenen, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2s sending.

– Når han nå taper med vilje i et parti, så vil det være en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med det å anklage en motstander for juks, mener Hammer.

OMSTRIDT: Magnus Carlsen (til venstre) trakk seg fra turneringen i St. Louis etter tapet for Hans Niemann. Mandag møttes de to igjen, et parti som kun varte i noen sekunder. Her følger Carlsen Niemanns parti mot Levon Aronian (med ryggen til) i St. Louis, et parti som endte med remis.

Dramaet startet etter Niemann, med svarte brikker, slo Carlsen under Sinquefield Cup i St. Louis for to uker siden.

Det førte til at Carlsen trakk seg fra turneringen dagen etter. Nordmannen offentliggjorde avgjørelsen på Twitter, hvor han også skrev at han håpet å spille turneringen i fremtid.

Han avsluttet tweeten med å lenke til en YouTube-video, hvor fotballmanager José Mourinho sier: – Hvis jeg snakker, så havner jeg i store problemer. Store problemer. Og jeg ønsker ikke få store problemer.

Toppspillere og eksperter har tolket det som en anklage om juks mot Niemann.

Sjakkekspert Atle Grønn, kjent fra NRKs sjakksendinger, sier det hele er «helt ekstremt».

– Man er litt i sjokk. Det er litt typisk Magnus, for han liker å gjøre noe som ingen forventer. Samtidig er det veldig drastisk. Han stempler jo denne 19-åringen ganske kraftig nå, sier Grønn til VG.

På spørsmål om han er enig med Hammer i at det er det mest usportslige som finnes, svarer han:

– Jeg synes det er komplisert. Det er jo mer usportslig å jukse, mener jeg. Men hvis Niemann ikke har jukset, så er det en katastrofehåndtering av Magnus. Da er det helt katastrofe. Presset ligger på Magnus og hans støttespillere nå, til å begrunne dette, sier Grønn.

SJOKK: Atle Grønn mener tapet mot Niemann viser at Carlsen må være overbevist om at Niemann har jukset.

Carlsen har ikke uttalt seg om partiet mot Niemann i Sinquefield Cup for to uker siden.

Atle Grønn berømmer Carlsen for å sette juksing på dagsordenen, men mener presset nå vokser på Carlsen etter mandagens parti.

– Han heller mer bensin på det bålet. Nå vil presset på Magnus bli enda større på at han må si noe, men jeg er sannelig ikke sikker på at han vil gjøre det, sier Grønn.

VG har ikke fått svar fra Magnus Carlsens far og manager, Henrik Carlsen. Magnus Carlsen har tidligere uttalt til TV 2 at han vil ikke si noe, hverken før eller etter kampen.

NRK-eksperten Torstein Bae sier mandagens parti er oppsiktsvekkende.

– Det er en ting å ikke stille, som hadde vært dramatisk nok, men det er uhyre demonstrative å stille, men så gi seg for å sette to streker under et poeng. Det synes jeg var helt oppsiktsvekkende og noe vi aldri har sett før i sjakkens historie, meg bekjent. Det er vanskelig å skjønne hva Magnus vil med dette, sier Bae til VG.

Bae mener det «koker» rundt Carlsen nå.

– Jeg tror absolutt dette mottas meget negativt. St. Louis er det delte meninger rundt, men dette ... det tror jeg veldig få vil si at de synes er kurant. Det påvirker også resten av turneringen. Nå får Niemann en gratis seier mot Magnus.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae.

Bakteppet var de siste ukenes sjakkdrama: Niemann slo Carlsen på sensasjonelt vis under Sinquefield Cup, og dagen etter trakk nordmannen seg fra turneringen uten å oppgi en klar grunn. Toppspillere og sjakkeksperter har imidlertid tolket Carlsens exit som en anklage om juks mot 19-åringen.

31-åringen hadde aldri tidligere trukket seg fra en turnering, og stillheten rundt situasjonen kastet mer bensin på bålet. Niemann har på sin side stått i stormen, og innrømmet juks under partier på chess.com da han var 12 og 16 år gammel. Han har derimot hardnakket nektet for å ha gjort noe ulovlig under møtet med Carlsen.

De tidligere verdensmesterne Garry Kasparov og Anatolij Karpov er blant dem som har ment at det ikke var noe mistenkelig spill da Niemann slo Carlsen i Sinquefield Cup.

– Mitt inntrykk etter å ha spilt gjennom partiet er at Magnus spilte usedvanlig dårlig. Han hadde hvite brikker, men ble likevel stående dårligst allerede etter 15 trekk. Han håndterte situasjonen han havnet i veldig dårlig. Magnus gjorde en kjempetabbe, som gjorde at han tapte partiet med en gang, uttalte stormester Jon Ludvig Hammer på TV2 søndag.

Niemann kom til partiet mot Carlsen etter et knusende tap mot Arjun Erigaisi, hvor amerikaneren slo seg frustrert i hodet underveis. Verdensmesteren fra Lommedalen startet på sin side mandagen med remis mot David Navara.

I USA satt Niemann og tygde tyggis. I Norge satt Carlsen tilsynelatende rolig, før han ga opp partiet etter to trekk. Plutselig var webkameraene til spillerne slått av. Niemann vant partiet og tar med seg tre poeng videre i turneringen.