Carlsen ga seg etter to trekk mot Niemann: − Fullstendig uakseptabelt

Magnus Carlsen (31) ga opp det etterlengtede partiet mot Hans Niemann (19) etter to trekk og tapte med vilje mot den jukseanklagede motspilleren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De satt foran hver sin datamaskin, i hvert sitt land, men likevel var det en spenning i luften da Magnus Carlsen og Hans Niemann møttes til duell i Julius Baer Generation Cup.

Men allerede i trekk to valgte Carlsen å trekke seg.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det er det mest usportslige som finnes i konkurranseverdenen, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2s sending.

– Når han nå taper med vilje i et parti, så vil det være en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med det å anklage en motstander for juks, fortsetter Hammer.

Bakteppet var de siste ukenes sjakkdrama: Niemann slo Carlsen på sensasjonelt vis under Sinquefield Cup, og dagen etter trakk nordmannen seg fra turneringen uten å oppgi en klar grunn. Toppspillere og sjakkeksperter har imidlertid tolket Carlsens exit som en anklage om juks mot 19-åringen.

31-åringen hadde aldri tidligere trukket seg fra en turnering, og stillheten rundt situasjonen kastet mer bensin på bålet. Niemann har på sin side stått i stormen, og innrømmet juks under partier på chess.com da han var 12 og 16 år gammel. Han har derimot hardnakket nektet for å ha gjort noe ulovlig under møtet med Carlsen.

Niemann kom til partiet mot Carlsen etter et knusende tap mot Arjun Erigaisi, hvor amerikaneren slo seg frustrert i hodet underveis. Verdensmesteren fra Lommedalen startet på sin side mandagen med remis mot David Navara.

I USA satt Niemann og tygde tyggis. I Norge satt Carlsen tilsynelatende rolig, før han ga opp partiet etter to trekk. Plutselig var webkameraene til spillerne slått av. Dermed vant Niemann partiet og tar med seg tre poeng videre i turneringen.

– Dette er en demonstrasjon, jeg nekter å spille mot denne mannen, sier TV2s programleder Fin Gnatt.