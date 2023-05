TUNGT: Erlend Dahl Reitan (t.v.) og Jayden Nelson fortviler etter 1–3-tapet mot Vålerenga.

«Nye» RBK: − Det er jo trist å se dem nå

Det er sterke meninger om spillestil og trener Kjetil Rekdal (54) før kveldens møte med Bodø/Glimt.

– Det er langt unna nivået og spillegleden vi ønsker å se. Det er tungt, rett og slett, sier tidligere spiller Mini Jakobsen til VG.

Rosenborg står med seks poeng etter seks kamper.

– Én ting er at det er få poeng, men det bekymrer mer at det scores så lite, sier tidligere RBK-stopper Vidar Riseth til VG.

Rekdal selv har stått rakrygget og svart på kritikken, og vært enig i at laget hans er langt unna der det bør være.

SKUFFET: Tidligere RBK-spiller Vidar Riseth, her i aksjon mot Schalke 04 i 2007.

Ole Sæter er fortsatt skadet, og Carlo Holse er den enste angriperen som har scoret denne sesongen – han er fortsatt ute etter blindtarmoperasjon.

– Som tidligere forsvarsspiller vet jeg at når du ikke frykter motstanderens angripere og angrepsmønster, så ligger du høyere og det blir mindre plass, forklarer Riseth.

– Ikke kravstore

For hverken Isak Thorvaldsson, Agon Sadiku, Jayden Nelson, Kristall Ingason eller Oscar Aga har slått til.

UNDER PRESS: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Info Rosenborg Har 26 seriemesterskap. Det første i 1967, og det foreløpig siste i 2018.

Tok 13 seriemesterskap på rad fra 1992 til 2004. De fleste av dem under Nils Arne Eggens ledelse.

Kvalifiserte seg for Champions League-gruppespillet en rekke ganger på 90- og 2000-tallet

Cupmestere 12 ganger. Første i 1960, og det siste i 2018.

Ble nummer fire i serien i 2020, og fem i 2021. Endte på tredjeplass bak Molde og Bodø/Glimt i 2022.

Kjetil Rekdal tok over trenerjobben før 2022-sesongen. Han har tidligere ledet Vålerenga (2005) til seriegull. Som spillende trener ble han cupmester med Vålerenga i 2002, og trente Aalesund til cupmesterskap i 2009 og 2011. Vis mer

Otto Ulseth kommenterer i nettavisen Nidaros, og har vært tett på RBK i «alle år».

– Det er jo trist å se dem nå. Det tristeste nå er at det ikke er noen retning i angrepsspillet og at vi ikke ser noe mønster, sier Ulseth til VG.

Han er klar på at prestasjonene bekymrer mye mer enn resultatene:

– Jeg mener, i motsetning til mange andre, at det trønderske publikum ikke er ekstremt kravstore på resultater – men spillerne må i alle fall prøve.

– Håpløs problemstilling

Ulseth mener at fotballen som skal spilles i RBK er enkel å beskrive:

– Det handler om kollektivt, strukturert og effektivt angrepsspill. Omtalt som offensiv og artig fotball.

RBK-KJENNER: Otto Ulseth har vært tett på Rosenborg siden 1970-tallet.

– Er det ikke for mange som har for høye forventninger og roper om at alt var så mye bedre før på Lerkendal?

– Det der er en håpløs problemstilling. Jeg har ikke hørt at noen i Barcelona, Liverpool eller Manchester United klager på at det er for høye forventninger. Eggen la premissene for forventningene i Rosenborg, som Johan Cruyff gjorde det i Barcelona og Bill Shankly i Liverpool.

Tror ikke på trenerskifte

– Rosenborg skal være dominerende i Norge og delta i Europa, slår Ulseth fast som sier dette om Rekdals jobb:

– Han har holdt på med det samme (spillestil) i RBK som i de andre klubbene han har trent, og i så måte egentlig prestert.

FORVENTER MER: Mini Jakobsen synes Rosenborg-spillerne er for feige offensivt.

– Hovedproblemet er hvem som skal evaluere jobben Rekdal gjør. Jeg vet ikke hvem som egentlig er sportslig leder i Rosenborg, sier Ulseth.

– Kjetil har erfaringen og ressursene til å snu dette, men spillerne må ta tak. De må være i forkant og vise mer råskap, mener Riseth.

– Jeg klarer ikke å se hvem som skullet kommet inn og tatt dette laget nå, sier Jakobsen som ikke ville sparket Rekdal «i dag».

– Men før sesongen gikk de ut og sa at de skulle være blant de tre beste. Når jeg snakker med Kjetil så er han klar på at de skal tørre å ta mer risiko opp igjennom midtbanen. Så da lurer jeg på hvorfor spillerne ikke gjør det, avslutter en frustrert Jakobsen.

