PRISVINNER: President i Norges fotballforbund Lise Klaveness ble årets Peer Gynt.

Lise Klaveness er årets Peer Gynt

Fotballpresident Lise Klaveness er stemt fram av stortingsrepresentantene som årets vinner av Peer Gynt-prisen.

NTB

Peer Gynt-prisen deles ut til noen som har markert seg positivt for samfunnsutviklingen, og som har bidratt til å gjøre Norges navn kjent i utlandet.

Klaveness får prisen overrakt på Vinstra under kulturfestivalen Peer Gynt tirsdag.

– Lise Klaveness er en meget verdig vinner av Peer Gynt. Med stort mot gikk hun på talerstolen i Qatar, og kritiserte både Fifa og VM-arrangøren i forbindelse med diskriminering og brudd på menneskerettighetene rundt arrangementet, sier Rune Støstad, leder i nominasjonskomiteen for Peer Gynt.

– Hun er en modig og viktig internasjonal stemme i arbeidet for likestilling, mangfold, menneskerettigheter og demokrati. Lise Klaveness sier fra der andre ikke tør, og hun baner vei for at alle kan få muligheten til å leve trygge liv, legger han til.