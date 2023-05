NUMMER ÉN: Carlos Alcaraz holdt en pressekonferanse hjemme i Murcia i Spania 18. mai.

Carlos Alcaraz tilbake som verdensener

Carlos Alcaraz (20) gjør comeback på toppen av ATPs rangering av verdens beste tennisspillere. Casper Ruud er fortsatt nummer fire.

Det er endringer for alle de tre fremste plasseringene. Alcaraz inntar lederrollen, mens Daniil Medvedev legger seg bak spanjolen.

Novak Djokovic har mistet over 800 rankingpoeng og faller to plasser ned fra toppen. Den serbiske veteranen hadde vært i føringen siden slutten av mars.

Alcaraz ble verdensener for første gang etter finaleseieren over Casper Ruud i US Open i midten av september i fjor. Unggutten holdt på posisjonen fram til utgangen av januar. Han tok den tilbake for en liten stund to måneder senere.

Sist uke røk Alcaraz tidlig ut av Masters-turneringen i Roma. Casper Ruud tapte sin semifinale mot danske Holger Rune.

Danske Rune var sjanseløs i finalen mot russiske Daniil Medvedev.

Ruud er for tredje gang på rad nummer fire på ATPs oversikt. Han tapte for dansken Holger Rune i semifinalen i Italia. Snarøya-mannen har en 2.-plass som bestenotering på verdensrankingen.

Rune går opp én plassering og er rangert som verdens sjette beste tennisspiller.