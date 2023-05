FIKK RØDT KORT: Vinícius Júnior peker mot tilskuerne etter at han ble vist ut i kampen mot Valencia. Etterpå forklarte han at han skal ha fått rasistiske tilrop.

Stjernen etter tribunekontroverser: − Rasisme er normalt i La Liga

Ifølge Real Madrid-trener Carlo Ancelotti skal stortalentet Vinícius Júnior (22) ha blitt kalt «apekatt» av tilskuere under søndagens kamp mot Valencia. Brasilianeren selv har respondert med et følelsesladd innlegg på Instagram.

– Det var ikke første gang, ikke andre og ikke tredje. Rasisme er normalt i La Liga.

Slik åpner Real Madrids stortalent Vinícius Júnior Instagram-innlegget han har lagt ut etter søndagens tap mot Valencia.

Det ble en vanskelig kamp for Vinícius på mange måter. Etter å ha langet en neve i retning ansiktet til Valencias Hugo Duro, ble han sendt rett i dusjen. 22-åringen reagerte med et stort smil og ironisk applaus.

I forkant av situasjonen ble Vinícius holdt kvelertak på, og gjennom kampen måtte han tåle mange tilrop fra Valencia-supporterne.

Det er noe av dette han nå tilsynelatende adresserer.

– Ligaen mener det er normalt, forbundet og motstanderne oppmuntrer til det. Konkurransen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene, fortsetter Vinícius i innlegget.

– Prisen rasistene vant, var min utvisning. Dette er ikke fotball, det er La Liga.

STORTALENT: Vinícius Júnior er en av fotballens største stjerner.

Også Real Madrid-trener Carlo Ancelotti var rasende etter å ha hørt tilropene.

– Det er noe galt med denne ligaen, tordnet han i TV-intervjuet like etter kampslutt.

– Jeg vil ikke snakke om fotball, men om det som har skjedd her. Jeg mener det er mye viktigere. Det er verre enn enn et fotballtap. Det som skjedde i dag kan ikke skje igjen, et stadion som ropte apekatt til en spiller.

Midtveis i 2. omgang pekte Vinícius opp på tribunen bak Valencias mål. Lagkamerat Lucas Vázquez sier at supporteren gjorde apebevegelser. Det tok lang tid før kampen kom i gang igjen.

– Hvis «Vini» vil fortsette å spille, fortsetter vi, men hvis han sier at han ikke vil spille mer, forlater jeg banen med ham. Vi kan ikke tolerere disse tingene, sa Real Madrid-keeper Courtois til Movistar.

Målvakten la til at han mener å ha hørt apelyder tidligere i kampen.

Vázquez sa til Movistar at Vinicius har opplevd rasisme på flere stadioner denne sesongen.

– At det fortsatt er rasisme på stadion, er uakseptabelt. De må gjøre mange tiltak, sa Vázquez med henvisning til La Liga-ledelsen.

I selve kampen ble Valencias Diego Lopez matchvinner med sin scoring etter 34 minutter. Det var Real Madrids sjuende nederlag i 2023 og er ett mer enn det ble i 2021 og 2022 til sammen.

Ligatittelen har allerede gått til Barcelona, og søndagens tap sendte Real Madrid ned på 3.-plass bak Atlético Madrid.