Julie Blakstad skal spille for Häcken i tiden som kommer.

Blakstad fra City til Häcken – lånes ut fram til VM

Julie Blakstad (21) reiser på et korttidsopphold til Häcken og svensk fotball. Manchester City-proffen blir der inntil sommerens VM-pause.

Göteborg-klubben bekreftet låneovergangen fredag kveld. Blakstad har vært en del av City-stallen siden januar i fjor.

– Jeg håper å kunne bidra til at Häcken blir et topplag i ligaen. Slik jeg ser det, har klubben et stort potensial. Jeg tror ikke nivåforskjellen blir så stor, sier hun i en uttalelse.

Blakstad har ikke fått mye spilletid i City denne sesongen. Oppholdet i Häcken er ment å gi henne god kamptrening foran sommerens VM-sluttspill med Norge.

– Å få være med i VM betyr mye for meg. Det er viktig å få spilletid før mesterskapet og komme i form til turneringen. Det føles veldig bra at vi fikk til denne løsningen, sier 21-åringen.

Da midtbanespilleren ble solgt fra Rosenborg for litt over ett år siden, ble det omtalt som tidenes største overgang fra norsk kvinnefotball.

