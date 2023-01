SURT AVBUD: Hallgeir Engebråten må droppe allround-EM i Vikingskipet kommende helg. For 10 måneder siden måtte han stå over VM samme sted.

Lungetrøbbel: Norges OL-bronsevinner må droppe EM

Norges OL-bronsevinner Hallgeir Engebråten (23) er tvunget til å droppe skøyte-EM på hjemmebane på grunn av vedvarende lungeproblemer. I fjor gikk han glipp av VM i Vikingskipet etter en positiv covid-prøve.

– Nå er det mye dritt, sier Engebråten til VG.

– Jeg trenger de lungene, tilføyer han.

Sammenlagtmesterskapet sprint- og allround-EM starter på Hamar fredag (6.-8. januar). Hallgeir Engebråten vant OL-bronsemedaljen på 5000 meter i februar for snart etter år siden. Han vant også OL-gull på lagtempo sammen med Sverre Lunde Pedersen og Peder Kongshaug.

Les også Slik skal OL-gullhelten redde VM: Familietur til «Granka» Dobbelt OL-gullvinner Sverre Lunde Pedersen (30) håper en familietur til Gran Canaria i stedet for tre verdenscuphelger…

Da han skulle vise seg frem på hjemmebane under sammenlagt-VM i Vikingskipet noen uker senere, fikk han startnekt etter å ha avgitt positiv prøve for covid-19.

– Det er uflaks - kjett - å miste de to største mesterskapene på hjemmebane i løpet av under ett år, konstaterer Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal.

Han understreker at covid-tilfellet for 10 måneder siden ikke har noe å gjøre med lungeproblemene som nå setter ham ut av spill. 18 år gamle Sigurd Henriksen er tatt ut som erstatter for Engebråten.

Det betyr at Norge stiller med tre veldig unge løpere i allround for herrer: Henriksen (18), Sander Eitrem (20) og Peder Kongshaug (21).

– Det er rett og slett helsetilstanden som ikke er på plass. Det er samme lungeproblemer som jeg har hatt tidligere i høst. Jeg vet hva som er galt. Det er om å gjøre å finne en løsning på det, sier Hallgeir Engebråten.

VG har tidligere skrevet om Engebråtens lungetrøbbel:

Les også Beskjeden fra legen til Norges OL-helt: Lungekapasitet som kolspasient OL-bronsevinner Hallgeir Engebråten (22) ble ilagt dobbelt startnekt etter et uvanlig kraftig astmaanfall for to uker…

Han forteller at han har slitt med det over tid, og at det kan være helsefarlig. Han vedgår at han brukte «lang tid» på å ta avgjørelsen om å stå over EM i Vikingskipet 6.-8. januar.

– Problemene oppstår under og etter løp, og ved maks innsats. Da får jeg en knekk. I hverdagen er jeg helt frisk, sier han.

Han mener at de kan ha vært like store og alvorlige tidligere. Men da ble han ikke testet på samme medisinske og regelmessige måte som han er blitt den siste tiden.