Magnus Carlsen spilte remis mot So – fortsatt ett poeng bak teten

Magnus Carlsen lette forgjeves etter en måte å slå Wesley So i fredagens parti i Wijk aan Zee-turneringen. Med remis er han fortsatt ett poeng bak teten.

Etter 58 trekk og drøyt fem timer ved brettet endte det med et halvpoeng til hver.

Nodirbek Abdusattorov spilte remis mot Anish Giri fredag og leder turneringen et halvt poeng foran Giri. Ytterligere et halvpoeng bak følger Carlsen og So. Det gjenstår to runder.

Det ble remis i seks av sju partier fredag. Parham Maghsoodloo slo Rameshbabu Praggnanandhaa, men ingen av dem er i tetsjiktet.

Carlsen møter Praggnanandhaa med hvite brikker lørdag og Arjun Erigaisi med svarte brikker i siste runde søndag.

Den norske verdensmesteren er tittelforsvarer i turneringen i Nederland, som han har vunnet hele åtte ganger.