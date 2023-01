Kommentar

Russer-flørt bør utløse olympisk opprør

IOC–president Thomas Bach vil åpne døren for russere i OL, til tross for Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

Mens ukrainske utøvere dør på slagmarken, vil IOC åpne døren for russere i OL. Nå må idrettsledere velge hvilken side av historien de vil være en del av.

Hvis du har fulgt internasjonal idrettspolitikk over år, skal det mye til å la seg sjokkere over hvilke påfunn toppene i de største organisasjonene kommer med.

Men det spørs om ikke IOC og president Thomas Bach nå setter en personlig rekord i tonedøvhet.

Russlands brutale invasjonskrig i et naboland hadde før jul kostet mer enn 180 ukrainske idrettsutøvere livet, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Samtidig ser vi hvordan det russiske propagandaapparatet aktivt bruker idrett som et PR-verktøy.

Med dette bakteppet - i en tid der flere land nå trapper opp den nødvendige militære støtten til Ukraina - mener altså Den internasjonale olympiske komité (IOC) at timingen er rett for å ta opp hvordan russiske og belarussiske utøvere skal kunne få delta i OL.

Budskapet fra Thomas Bach er sikkert søt musikk i president Vladimir Putins ører, men forhåpentligvis innser etter hvert idrettsledere verden over hvor umusikalsk dette faktisk er.

IOC påstår at de har god forankring i idretten for russerflørten, men det blir interessant å se hvordan omverdenen, sponsorer og andre aktører reagerer dersom den foreløpig flyktige planen blir realisert.

Det er som kjent bare ett språk ringenes herrer virkelig behersker - det som handler om penger og markedskrefter.

Her skal det bli spennende å se om IOC har forregnet seg.

Det er viktig å understreke at det ikke er en blankofullmakt for russisk retur IOC nå kommer med. Det er satt opp et sett med kriterier, som blant annet handler om å konkurrere «nøytralt» og at utøvere som aktivt har støttet krigen ikke kan få være med.

Men er det egentlig noen som lar seg lure av en «kvasinøytralitet»? Alle vil jo vite at det er russere som konkurrerer uansett hvilket flagg som brukes, og ikke minst vil bevisstheten om det være enorm i hjemlandet.

Men det sentrale i meldingen IOC slapp tirsdag, handler på dette stadiet om et uomtvistelige politiske signalet som sendes ut. Døren skal åpnes!

Midt i en krig der den russiske råskapen er umenneskelig, ser altså idrettsorganisasjonen det opportunt å starte en prosess med en eller annen grad av deltagelse som ønsket utfall.

Det er så trist at det er vanskelig å sette ord på det.

Selvsagt er det kjedelig for russiske idrettsutøvere å ikke få være med, men den prisen er liten sammenlignet med den som hver dag betales i idrettslandet Ukraina.

Men dessverre ble ikke Zelenskyj bønnhørt da han ba IOC om å ikke gi etter.



Noe av det aller mest avgjørende fremover, er nok hvordan idrettsorganisasjonene velger å respondere på utspillet fra IOC. Her til lands har Norges idrettsforbund landet på en tydelig linje, som går ut på nei til russisk og belarussisk deltagelse i dagens situasjon.

Da er spørsmålet hvordan NIF vil forholde seg til situasjonen den dagen deltagelse fra russere begynner å konkretiseres.

Her vil vi få nok et eksempel på hvor problematisk det er at IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen også er medlem i det norske idrettsstyret.

Vi ser allerede at Asia-lekene ønsker russere velkommen.

En rekke organisasjoner har til nå brukt IOCs anbefaling om utestengelse som begrunnelse for å stenge døren. Hva skjer nå som tonen blir en annen fra Lausanne?

I 2025 har vi for eksempel et verdensmesterskap på ski, som skal arrangeres i Trondheim. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har inntil videre utestengt russere, men hva skjer om organisasjonen snur før mesterskapet på norsk snø?

Skal man da bare nikke, akseptere at FIS eier mesterskapet og ønske de russerne som slipper gjennom nåløyet velkommen?

Mye kan skje før den tid, men la oss håpe at det et sted der inne finnes mot til å handle dersom situasjonen skulle bli satt på spissen.

Under VM i fotball fikk vi et grelt eksempel på at aktører som plana å stå opp for verdier valgte å feige ut. Nå er temaet enda mer alvorlig. Vil det gjøre det vanskeligere for IOC å få viljen sin?

Selv om det er lenge igjen til lekene i Paris, tyder historien på at vi fort kan få en stor tropp med russiske utøvere. Det er mye som minner om det vi så etter dopingskandalen hva gjelder modus operandi i IOC, altså hvordan idrettspolitikken utøves.

Da endte vi langt på vei med en tannløs tullestraff, i stedet for at tidenes bedrag mot fair play i idretten fikk de konsekvensene de burde fått.

Nå er spørsmålet hvilke følger det skal få for Russland at de har invadert en annen idrettsnasjon. Dersom krigen fortsetter og det ender med deltagelse i tide til Paris neste år, er en kommentar fra sosiale medier ganske så treffende.



Den lyder som følger: «Å utestenge Russland mellom OL. Omtrent like imponerende som å være avholds mens man sover».