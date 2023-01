1 / 4 Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. forrige neste fullskjerm Anders Mol og Karoline Olsen.

Idrettsparet åpner opp om første møte: − Visste ikke hvem han var

TENERIFE (VG) Tidligere Vipers-spiller Karoline Olsen (24) måtte gi slipp på håndballkarrieren etter tre års skademareritt. Nå stortrives hun tett på idretten sammen med sandvolleyballkjæresten Anders Mol (25).

– Det er vi som står bak skadene hennes i håndballen sånn at hun kan være her, spøker pappa Kåre Mol i sanden på Playa de Los Cristianos.

For i «familiebedriften» som kretser rundt verdens beste sandvolleyballduo, er det alle menn og kvinner til pumpene på solfylte Tenerife.

Mens Anders Mol og Christian Sørum spiller treningskamp mot Tysklands beste lag, spretter 24-åringen rundt banen og tar bilder og video til guttenes sosiale medier.

– Jeg må prøve å bidra litt og ikke bare ligge på stranda og slappe av. Jeg synes det er gøy å være med og enda morsommere å være med som potet og styre på med litt forskjellige ting, smiler Olsen.

PÅ TUR: Karoline Olsen stortrives på tur med verdens beste sandvolleyballgutter.

VG møter paret i Airbnb-leiligheten hvor de bor sammen med Anders Mols makker Christian Sørum, bror Hendrik og fetter Mathias Berntsen, som sammen utgjør satsingen «Beachvolley Vikings».

For selv om økonomien har bedret seg drastisk, lever de fremdeles i et lite kollektiv når de er på tur.

– Det er veldig gøy. Det er litt deilig å få litt treningsleirkultur nå som jeg ikke har håndballen. Det er utrolig godt å være i idrettsmiljøet, sier Olsen.

– Hun har sklidd rett inn i gruppa, sier Anders Mol.

PS: Søndag vant Mol og Sørum verdensseriefinalen i sandvolleyball og spilte inn totalt 1,5 millioner kroner.

RYDDEHJELP: Anders Mol og Karoline Olsen tok kjøkkenansvar etter maten, mens Christian Sørum og Mathias Berntsen tok livet med ro med «Mesternes Mester» og «The Voice» på TV-skjermen.

Det er god stemning i leiligheten denne kvelden, selv om tidligere lagvenninne Linn Jørum Sulland måtte takke for seg i «Mesternes mester» og at kjæresten insisterer på merkelige ingredienser som druer (!) og sopp i fredagstacoen.

Ute på balkongen forteller de at det var tilfeldigheter som gjorde at paret ble introdusert for hverandre og fant tonen.

– Jeg visste ikke hvem han var. Selv om jeg er veldig interessert i sport, så har sandvolleyball sklidd under radaren min. Jeg visste ikke at vi hadde noen som var så gode, men det har jeg lært veldig mye om nå, ler Olsen.

– Det var utrolig tilfeldig det møtet der. Jeg er veldig takknemlig for at det skjedde, sier Mol – og legger til:

– Jeg er på en måte glad for at det ikke var sånn at du så meg på TV. Det kan bli en annen inngang da.

1 / 6 Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. Anders Mol og Karoline Olsen. forrige neste fullskjerm Anders Mol og Karoline Olsen.

Samtidig som idrettsparet begynte å snakke sammen på Instagram, forberedte Mol og Sørum seg til EM-spill i Jurmala i Latvia i 2020. Det endte som det pleier å gjøre når Mol og Sørum spiller EM: Med gull.

– Jeg tenkte «wow, skal du spille EM ja!». Og du bare «jeg har jo spilt litt...». Han hadde jo vært med på litt av hvert. Men det var fint å bli kjent fra «scratch».

Sammen har de også hjulpet hverandre gjennom tøffe tider. Karoline Olsen måtte gi seg som toppspiller i Kristiansand Vipers på grunn av tre års skademareritt.

Samtidig har Anders Mol klart å bli skadefri etter å ha trøblet med en langvarig skade som han slet med å bli kvitt.

– Vi kan virkelig sette oss inn i hverandres situasjon og prioriteringer. Jeg har fått enormt mye støtte fordi han kan relatere seg til det. Det har vært veldig fint å ha det til felles. Vi liker å finne på ting som ikke har noe med idrett å gjøre også, men jeg er veldig glad for at vi har det til felles, sier Olsen.

Slik reagerte hun på OL-gullet:

I sommer fortalte paret i et intervju med TV 2 om hvordan en tårevåt Mol vendte seg til kjæresten da prestasjonen dalte og selvtilliten brast like før OL i Tokyo, som til slutt endte med gullmedalje.

– Hadde jeg ikke gjort det så tror jeg heller ikke vi hadde tatt den gullmedaljen, sa Mol til kanalen.

Til VG sier Olsen at hun har slitt med å følge med på håndball – og være i miljøet – det siste halve året etter at hun i tok avgjørelsen om å legge opp.

– Jeg har jo veldig mye av nettverket mitt er i håndballen, så det å kunne kjenne på idrettskulturen, konkurranseinstinktet og være med her og trene med dem og henge litt med samme typer mennesker, det synes jeg har vært veldig, veldig deilig. Det har nok hjulpet meg, sier hun.