SEIERSVANTE: Christian Sørum og Anders Mol, her fra EM-åttedelsfinalen mot Latvia i München i fjor. Da tok Norge bronse, mens Tsjekkia tok sølv. Sverige vant.

Mol og Sørum med snuoperasjon i første kamp i World Tour Finals

(Mol/Sørum – Perusic/Schweiner 16–21, 21–19, 15–10) De var i kjempetrøbbel, men som så mange ganger før klarte Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) å kjempe seg tilbake.

Stang ut og trøbbel med å sette avgjørende poeng var lenge gjennomgangsmelodien for verdens beste sandvolleyballduo torsdag.

Dermed så det ut til at det skulle bli tap mot tsjekkiske Ondrej Perusic og David Schweiner i den første gruppespillskampen i World Tour Finals i Qatar.

Men etter å ha ligget under også et stykke ut i andre sett, snudde Mol og Sørum og utlignet.

I det tredje settet fikk de spillet til å flyte bedre, og da ble det seier i åpningskampen:

The Finals er en turnering som det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) arrangerer for de ti beste lagene, og som er ekstremt viktig for økonomien i satsingen til Norges sandvolleyballstjerner.

Mens hver spiller vanligvis får 30 000 euro per turneringsseier på Beach Pro Tour, får man 150 000 euro for å gå til topps i The Finals-turneringen. I fjor var den på Sardinia, i år er den i Doha.

– Den er viktig, den. Den setter en gode base for året fordi det er en del mer premiepenger der enn vanlig, sa Sørum til VG på Tenerife i forrige uke.

Det er imidlertid ingen poeng som deles ut i turneringen, ettersom det er en invitasjonsbasert turnering. Samtidig er den viktig når det gjelder å finne formen før OL-kvalifiseringen som starter i februar.

Mol og Sørums neste kamper er mot Brasil og Nederland klokken 13.00 og 19.00 fredag, før gruppen avsluttes mot Italia lørdag.