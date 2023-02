Fifa og president Gianni Infantino skal være på vei til å inngå en sponsoravtale med Visit Saudi.

Advarer om at saudisk VM-sponsoravtale kan føre til spillerprotester

Dersom Fifa inngår sponsoravtale med Saudi-Arabias turistbyrå, vil resultatet kunne bli spillerprotester under fotball-VM for kvinner, advarer fagforeningstopp.

NTB

Den britiske avisen The Guardian meldte tidligere denne uken at det internasjonale fotballforbundet (FIFA) er i ferd med å signere en sponsoravtale som vil gi Visit Saudi stor oppmerksomhet under VM-sluttspillet i Australia og New Zealand til sommeren. Det satte raskt sinnene i kok.

Fotballforbundene i arrangørlandene har forfattet et brev til Fifa der de ber om at en slik sponsoravtale ikke blir signert. Videre heter det at avtalen kan få alvorlige omdømmemessige konsekvenser for sluttspillet.

Nå advarer også den tidligere newzealandske landslagsspilleren Anna Green, som nå er fagforeningstopp i hjemlandet, mot konsekvensene. Hun ber FIFA skrinlegge eventuelle planer om en sponsoravtale med Visit Saudi.

Uttrykte skuffelse

– I det øyeblikket du henter inn sponsorer som har verdier som ikke stemmer overens med de spillerne har som mennesker, vil du alltid åpne opp for protesthandlinger, sier Green til Reuters.

– Og jeg synes spillere bør føle seg bemyndiget til å gjøre det. Tanken om å ikke blande sport og politikk er borte for lenge siden, tror jeg. Spillere er først og fremst mennesker, og jeg tror det er viktig å kunne se dem som mennesker med meninger, legger hun til.

I brevet fra fotballforbundene i New Zealand og Australia advares det mot at Saudi-Arabia er et land der «kvinners rettigheter fortsatt er sterkt begrenset», og at en sponsoravtale kan «alvorlig skade ryktet» til VM-turneringen som starter i juli.

«Vi skriver for å uttrykke vår alvorlige skuffelse og bekymring over nyheten om den angivelige utnevnelsen av Visit Saudi som sponsor,» heter det også.

Historisk

En slik konfrontasjon mellom en VM-vert og Fifa-toppene er ifølge nyhetsbyrået AP enestående i nyere historie.

Saudi-Arabia har gjort fremskritt innen kvinnefotballen de siste tre årene. Blant annet er det etablert et landslag og en hjemlig liga. Landet håper også å være vertskap for Asiamesterskapet for kvinner i 2026. I det saudiske samfunnet er imidlertid kvinners friheter begrenset av strenge lover.

Saudi-Arabia ble nylig tildelt Asiamesterskapet for menn i 2027 og har sondert muligheten for å søke om å bli VM-vert for menn også.

Verken Fifa eller Visit Saudi har kommentert den angivelige sponsoravtalen.