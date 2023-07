TIL GLIMT: Tobias Gulliksen.

Bekreftet: Gulliksen klar for Bodø/Glimt

Stortalentet Tobias Gulliksen (20) melder overgang fra Strømsgodset til Bodø/Glimt.

Drøye to uker etter at Tromsø-spiller Daniel Bassi (18) ble bekreftet klar for Bodø/Glimt, kommer nok et ungt stortalent inn dørene på Aspmyra. De helgule henter nå Strømsgodsets midtbanespiller Tobias Fjeld Gulliksen.

– Det føles helt fantastisk, jeg gleder meg helt ekstremt til dette eventyret her og føler meg privilegert som har fått denne muligheten her. Jeg ser veldig frem til tiden i Bodø, sier Gulliksen til Bodø/Glimts egen hjemmeside.

Det norske overgangsvinduet åpner ikke før 1. august. Gulliksen kan derfor ikke spille med den gule drakten før det.

Lokalavisen Drammens Tidende har tidligere meldt at overgangen skal ha en totalpakke på i underkant av 30 millioner kroner. Nettavisen har på sin side meldt om bud på over 20 millioner kroner.

Det gjør Gulliksen-overgangen til en av de største gjennom tidene innad i norsk fotball.

Til sammenligning skal Vålerenga ha fått 23 millioner kroner da de solgte John Carew til Rosenborg tilbake i 1999.

At Bodø/Glimt har penger å rutte med på overgangsmarkedet, er ingen hemmelighet. I løpet av 2023 har de solgt Joel Mvuka og Hugo Vetlesen til henholdsvis Lorient og Club Brügge for en samlet sum på godt over 100 millioner kroner.

