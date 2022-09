Kommentar

Carlsen har mye å bevise

Magnus Carlsen og Hans Niemann er hovedpersonene i et sjakkdrama som skaper store overskrifter.

Magnus Carlsen har valgt å si A på et oppsiktsvekkende demonstrativt vis. Da må vi kunne vente at han går videre i alfabetet om en sak det er umulig å bli klok på.

Spørsmålene er så langt betydelig flere enn svarene om dramaet som preger en hel sjakkverden.

Har amerikanske Hans Niemann jukset mot Magnus Carlsen eller beseiret ham på rettferdig vis? Finnes det noe som ligner bevis på eventuelt urent trav? Lar nordmannens oppførsel i etterkant seg forsvare?

Det hele startet altså med turneringen Sinquefield Cup for knapt to uker siden. Der gikk Carlsen til det uvanlige trekket å trekke seg fra turneringen, etter at han nylig hadde tapt mot nettopp Niemann.

Reaksjonene haglet fra alle kanter, men en ordentlig forklaring fra Magnus Carlsen lot vente på seg.

Deretter eskalerte det hele til noe som forvirrer en hel sjakkverden, og som har skapt et engasjement av helt historisk karakter.

Hvis det er noe en sjakkspiller ikke gjør, så er det å tape med vilje. Men Magnus Carlsen valgte å gi seg mot samme Niemann.

Også det uten en fyllestgjørende forklaring.

At en slik atferd utløser en storm av rykter og reaksjoner, er en helt naturlig konsekvens av så dramatiske valg som dem Magnus Carlsen har tatt. Det gir også grunn til å spørre om oppførselen hans er særlig formålstjenlig.

En nærmest samlet sjakkekspertise har tolket nordmannens aksjon som en beskyldning om at motstanderen jukset.

Men så lenge Magnus Carlsen har latt være å forklare hvorfor han gjør som han gjør, er det nødvendig å ta forbehold i alle retninger. Riktignok la han ut et klipp av et tidligere intervju med fotballmanager José Mourinho, som snakker om faren for å havne i trøbbel om han uttaler seg.

Men spørsmålet er om vanskelighetene blir vel så store for den norske sjakkstjernen dersom han velger å ty til et drastisk virkemiddel uten en medfølgende forklaring.

Det er hevet over tvil at bevisbyrden ligger hos Carlsen om kjernen i saken skulle vise seg å være en mistanke om at Niemann har fusket.

Hva som er de faktiske forhold kan ingen si med sikkerhet i dagens situasjon.

Vi vet at Niemann har innrømmet å ha jukset på chess.com i ung alder, men han avviser å ha gjort noe galt nå. Vi vet heller ikke hvilke beviser, om noen, som Carlsen eventuelt måtte ha for å anklage amerikaneren for noe.

I sum er det ikke rart at hele saken fremstår veldig vrien å forstå detaljene i. Her er det liten tvil om at Carlsen selv har bidratt til forvirringen.

Mår den endelige historien en dag skal skrives, er det vesentlig om det er noe i eventuelle mistanker om juks eller ei. Saken ser selvsagt verre ut for Carlsen dersom tapet for et par uker siden fant sted på helt ordinært vis.

Men uavhengig av faktiske forhold på sjakkbrettet ville nok Carlsen være tjent med å revurdere sin egen kommunikasjonsstrategi. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og Carlsen har mye å svare for om hvorfor han oppfører seg så demonstrativt.

Fortsettelse følger forhåpentligvis.

