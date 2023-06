RIVALER: Norske Casper Ruud og danske Holger Rune. Her fra sistnevntes seier i Roma 20. mai.

Svensk hyllest før Ruud-Rune: − To superstjerner

Onsdag møter Casper Ruud (24) danske Holger Rune (20) til en drømme-kvartfinale i French Open. Forventningene stiger etter thrilleren sist år.

«Bare glem alle andre planer onsdag. For den her kampen vil ingen gå glipp av. Det blir eksplosivt, nervepirrende og garantert dramatisk. Vi mister allerede pusten bare ved å tenke på det», skriver den danske storavisen BT om kampen mellom Skandinavias to beste tennisspillere.

Tidspunktet for kvartfinalen i Paris onsdag mellom Ruud og Rune, er ikke klart ennå. Roland Garros-turneringen er en av fire Grand Slam-turneringer i tennis.

French Open sendes på MAX, Eurosport Norge og Discovery+.

Sverige har en stolt tennishistorie med blant andre Mats Wilander, Björn Borg og Stefan Edberg, men «söta bror» må nå leve i den nordiske skyggen.

– En dansk mot norsk i en Grand Slam-kvartfinale... Hadde du sagt det for fem år siden, hadde folk kalt deg gal, sier Eurosport-ekspert Mats Wilander.

Han vant selv syv Grand Slam-turneringer.

– De har sjanse til å vinne turneringen. Det er et utrolig steg, selv for tennisen i Sverige, at de to små nasjonene har skapt disse to superstjernene, sier Wilander om Ruud og Rune.

Da den nordiske duoen møttes i kvartfinalen av French Open i fjor, ble det en intens kamp med mye bråk. Blant annet sendte Holger Rune sin egen mor bort fra tribunen. Etter kampen som Ruud vant, kom det flere beskyldninger fra begge leirer.

– Det ble åpenbart drama i fjor, og jeg håper vi skaper mindre drama i år, sier Rune ifølge NTB.

Kometen fra København-området er blitt kjent for sitt høye temperament på banen.

Om forholdet til Ruud, svarer dansken dette:

– Han er en god spiller. Jeg respekterer ham. Det er ikke noe problem mellom oss. Det burde forhåpentligvis bli en kamp uten problemer. Jeg ser fram til den.

Tross at kvartfinalen i Paris i fjor kanskje huskes best av de fleste, vant Rune mot Ruud da de møttes i semifinalen i Roma tidligere i våres.

Rune vant mandag en thriller mot argentinske Francisco Cerundolo etter fem sett. Underveis i kampen ropte han mot egen «boks» flere ganger hvor familie og trenerteam satt.

– Det stresset meg, ropte Rune ifølge den danske avisen BT en gang.

Andre ganger skal han ha skreket dette:

– Jeg har ikke mer i benene.

– Jeg har trent for mye.

Rune fikk spørsmål om skrikene på pressekonferansen etter seieren.

– Bare ren frustrasjon. Francisco spiller godt, og det stresser meg. Han satte meg under press, sier Rune.