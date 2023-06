Tobias Halland Johannessen imponerte på fredagens etappe i Critérium du Dauphiné.

Zimmermann vant tøff Dauphiné-etappe – Tobias Halland Johannessen imponerte

Georg Zimmermann slo bruddkameraten i spurten og vant fredagens fjelletappe i sykkelrittet Critérium du Dauphiné. Tobias Halland Johannessen imponerte igjen.

Johannessen kom til mål sammen med den første forfølgergruppa 48 sekunder bak vinneren etter 170 kilometer som inneholdt rittets første fjellpassering i Alpene. Danske Jonas Vingegaard forsvarte den gule ledertrøya med 11.-plass.

Uno-X-rytter Johannessen er etter 14.-plassen på fredagens etappe oppe på 2.-plass i kampen om den hvite ungdomstrøya, med bare to sekunder opp til ledende Mikkel Bjerg to etapper før slutt. Han tok 34 sekunder på dansken fredag. Totalt er Johannessen på 10.-plass, 2.57 minutter bak Vingegaard.

– Vi gikk for etappeseier i dag og kjørte med hele laget. Vi visste at jeg og Torstein (Træen) kunne henge med lenge og vise fram drakta. Vi lyktes ikke helt, men neste gang går det, sa Johannessen til TV 2.

– Det er vanskelig å si, men det ville vært gøy, sa han om utsikten til å vinne ungdomskonkurransen.

Satte farge

Træen var også med forfølgergruppa til mål og noterte 16.-plass. I sammendraget er han nummer 13.

– Vi satte litt farge på rittet på en dag vi ikke hadde noen i brudd, sa Træen til TV 2.

Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen hang også med lenge, men de måtte slippe litt før toppen av det høyeste fjellet.

Vingegaard er fortsatt 1.10 minutt foran Ben O'Connor og 1.23 foran Julian Alaphilippe. Høyest plasserte rytter som ble frakjørt fredag var Felix Grosschartner, som raste fra sin 5.-plass.

Rittet avsluttes med fjelletapper både lørdag og søndag.

Stolt vinner

Tre mann fra en utbrytergruppe på 14 holdt unna for forfølgerne helt til mål, og to av dem spurtet om seier. Zimmermann satte inn det som så ut som et avgjørende rykk to kilometer før mål. Mathieu Burgaudeau innhentet ham, men kunne ikke svare på den 25-årige tyskerens spurt.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg følte meg sterk også i dag, men da klaffet det ikke. I dag fungerte det perfekt hele dagen. Jeg er stolt og glad, sa Zimmermann i et intervju vist på TV 2.

Jonathan Castroviejo måtte nøye seg med 3.-plass.