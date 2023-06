STENGES: Den velkjente Churchill Downs i Kentucky i USA.

Stanser alle løp etter flere heste-dødsfall

Organisasjonen som er vertskap for verdens mest berømte galoppløp stanser all aktivitet midlertidig.

Churchill Downs Inc, organisasjonen som arrangerer Kentucky Derby skal gjennomgå rutinene ved galoppbanen med samme navn.

Dermed stanses all aktivitet på den berømte banen, skriver CNN.

Grunnen er et økt antall hestedødsfall på banen, og etter søndagens løp er all aktivitet avlyst. 10. juni flyttes løpene som var planlagt her til Henderson i Kentucky, to timer fra Louisville hvor Churchill Downs ligger.

Tolv hester har dødd på banen siden april, skriver lokalstasjonen Wlky.com.

Myndighetene har foreløpig ikke klart å finne noe fellestrekk ved dødsfallene. Det er organisasjonen Horseracing Integrity and Safety Authority som har anbefalt at banen stenges for mer grundig etterforskning. De har allerede gjennomført undersøkelser uten å finne noe graverende annerledes enn tidligere.