Kompany tok Burnley tilbake til Premier League

(Middelsbrough - Burnley 1–2) Burnley er klar for Premier League neste sesong - ledet av Manchester City-legende Vincent Kompany

NTB

Burnley rykket i fjor ned fra Premier League. Like etterpå tok tidligere Manchester City-kaptein Kompany over som manager.

Sesongen har deretter gått som smurt for et Burnley-lag som fredag kunne juble vilt for comeback i Englands øverste divisjon neste sesong.

Ashley Barnes sendte Burnley i ledelsen i første omgang, men i starten av den andre omgangen utlignet Chuba Akpom på straffespark. Etter 66 minutter scoret Connor Roberts målet som sikret opprykk.

De har vunnet 25 kamper, spilt 12 uavgjort og har bare måtte tåle 2 nederlag i mesterskapsserien denne sesongen. De har sikret opprykk med sju kamper igjen.

En retur til Premier League skal være verdt over 2 milliarder kroner totalt. Det inneholder fallskjermutbetalinger over flere år.

Det er ligaens lukrative TV-avtale, samt reklameinntekter som gjør at selv de dårligst rangerte lagene tjener svært godt på å spille i den øverste divisjonen.

Sheffield United og Sander Berge tok et nytt steg mot direkte opprykk til Premier League med seier over Wigan fredag. De to beste i mesterskapsserien rykker direkte opp, mens de fire neste skal gjøre opp om den siste plassen i en kvalifisering.

Vincent Kompany har omgjort Burnley til et velspillende lag. Fredag kunne de juble for opprykk til Premier League.

