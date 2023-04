SUVEREN: Magnus Carlsen har vært regjerende verdensmester i langsjakk siden 2013. Han kastet bort muligheten – frivillig – til å forsvare tittelen for sjette VM på rad.

Bekymret for lavere interesse – peker på at ingen matcher Carlsens stjernefaktor

Sjakkekspert Torstein Bae (44) frykter for fremtiden til verdensmesterskapet i sjakk og mener at det har mistet mye prestisje med fraværet av Magnus Carlsen (32).

I disse dager spiller Jan Nepomnjasjtsjij og Ding Liren VM-finale i langsjakk. langsjakk.klassisk sjakk med lang betenkningstid. Vinneren vil være den første verdensmesteren siden 2013, som ikke er fra Norge og Lommedalen:

Magnus Carlsen.

– Det er klart at interessen i sjakkverden er der absolutt, og folk følger med, men vi har ikke det gjennomslaget, tror jeg, i verdens media som det hadde vært med Magnus i duell enda en gang, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til VG.

EKSPERT (og advokat): Torstein Bae.

– Interessen er lavere?

– Det tror jeg absolutt, fordi Magnus er jo sjakkens store stjerne, ikke sant? At han deltar har alltid utrolig stor betydning.

– Uansett hva slags sammenheng det er i, så er det to forskjellige verdener om han er med eller ikke, legger eksperten til.

Samtidig som et av sjakkpartiene i årets VM ble spilt, gjorde Carlsen noe helt annet enn å tenke sjakk:

Magnus Carlsen sa fra seg muligheten for en sjette VM-finale på rad sommeren 2022 – fordi han er ikke motivert.

Bae mener verdensmesteren fra Lommedalen skiller seg fra sine kollegaer på grunn av høy stjernefaktor, og han når dermed ut til de som vanligvis ikke har vært interessert i sjakk.

Et argument som underbygger den påstanden er at NRK ikke sender VM-finalen mellom Nepomnjasjtsjij og Liren, selv om statskanalen har rettighetene til det.

– Etter en totalvurdering kom vi frem til at VM i sjakk uten Magnus Carlsen ble mindre attraktivt for norske seere. I et år med økonomiske utfordringer valgte vi å ikke prioritere dette, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen .

– Sjakk har blitt populært. Var det en vanskelig avgjørelse?

– Garry Kasparov Garry KasparovRussisk sjakklegende. Tidligere stormester og verdensmester. har jo sagt at et VM uten Carlsen, det er ikke et VM. Det er synd for publikum, men det er et produkt som har fått en redusert verdi, sier Langfeldt og poengterer at kanalen vil sende VM i lyn- og hurtigsjakk og fischersjakk.

Bae sier at Carlsen profil har vært helt ny i sjakken. Han har vært med på fashion-greier og vært fotomodell. Bae trekker frem Carlsens møte med Hollywood-stjernen Liv Tyler i 2010.

– Han har jo tatt noen avspark for Real Madrid før, supplerer VGs journalist.

– Ikke sant? Masse sånne kjendisgreier gjennom disse ti årene som verdensmester.

32-åringen har nemlig ikke bare én, men to ganger tatt avspark for favorittklubben Real Madrid.

Avspark nummer to:

Torstein Bae synes det er en veldig vanskelig situasjon for verdens sjakkforbund (FIDE).

Han tror at hvis Carlsen hadde arrangert en privatkamp mot verdensfemmer verdensfemmerdet betyr at han er rangert som den 5. beste sjakkspilleren i verden. Hikaru Nakamura, hadde den hatt større interesse i sjakkmiljøet enn VM-finalen – som skal være den aller største scenen.

– Verdensmesterskapet mister veldig prestisje når den beste spilleren står over. Uansett hvem som vinner, så er det en annen som er den beste, mener Bae og sikter til verdenseneren fra Norge.

– Så det gjør at hele VM på en måte blir i et helt annet lys.

– Det igjen skaper veldig stor usikkerhet om fremtiden rundt dette her, for hva skjer egentlig med VM når man vet at det er andre som er bedre enn de som er med? undrer den profilerte eksperten.

Stillingen mellom VM-finalistene er 3–3 etter at kinesiske Ding Liren utlignet i det sjette partiet.

Nepomnjasjtsjij er verdenstoer, mens Liren følger på plassen bak.

– Det er langt opp på rankingen, så det er ikke noe som kommer til å skje i nær fremtid, sier Bae, og henviser til et eventuelt tronskifte i sjakken.