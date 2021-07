HAR SLITT: Simone Biles er kanskje lekenes aller største stjerne. Men hun har foreløpig slitt i OL. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

OLs største stjerner

TOKYO (VG) Det bugner over av svært profilerte utøvere i sommerens mesterskap. Her er noen av de aller største.

Publisert: Nå nettopp

De olympiske lekene er det store målet for mange av de største stjernene, men det medfører også et ekstra press å være forhåndsfavoritt.

Flere av de aller største har slitt med å innfri de enorme forventningene så langt i Tokyo, men det er også noen som er i ferd med å gjøre det helt store.

Simone Biles (24): Turn

STJERNE: Simone Biles konkurrerer i OL. Foto: Gregory Bull / AP

Den amerikanske turneren Simone Biles er kanskje OLs aller største stjerne, men hun er blant de som har hatt en tøff start på lekene.

Hun trakk seg fra lagkonkurransen og uttalte etterpå at det var for å ta ansvar for hennes mentale helse. Hun stiller heller ikke i den individuelle mangekampen.

Under OL i Rio for fem år siden tok hun fire gull og en bronse.

Naomi Osaka (23): Tennis

SKUFFET: Hjemmehåpet Naomi Osaka røk ut i første runde. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Sammen med Biles er også japanske Naomi Osaka helt der oppe på stjernehimmelen i lekene på hjemmebane.

Osaka tente OL-ilden i Tokyo, men deretter har det ikke gått veien for Japans kanskje største idrettsstjerne. OL endte med sjokkexit i første runde mot tsjekkiske Marketa Vondrousova.

Som Biles har også Osaka vært åpen om problemer med sin mentale helse.

Novak Djokovic (34): Tennis

Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Serbiske Novak Djokovic er verdens beste tennisspiller og vil være en attraksjon under lekene i Tokyo.

Da han vant Wimbledon tidligere i sommer sikret han seg sin Grand Slam-tittel nummer 20 i karrieren.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (34): Friidrett

KAN BLI HISTORISK: Sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Shelly-Ann Fraser-Pryce fra Jamaica blir sett på som en av tidenes beste sprintere. I Tokyo kan hun bli første kvinne til å ta tre OL-gull på 100 meter.

Hun tok OL-gull i 2008 og 2012. I tillegg har hun totalt ni VM-gull (individuelt og stafetter).

Kvinnenes finale på 100 meter i Tokyo løpes 30. juli.

Noah Lyles (24): Friidrett

KAN BLI NY BOLT: Noah Lyles håper å ta opp arven etter Usain Bolt. Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nok en sprinter i amerikanske Noah Lyles, som planlegger å delta på både 100 meter og 200 meter under OL.

24-åringene jakter rekordene til Usain Bolt. Personlige rekorder på 100 og 200 meter er 9.86 og 19.50.

Kevin Durant (32): Basketball

STOR: USAs basketstjerne og kaptein Kevin Durant. Foto: Eric Gay / AP

Kevin Durant er kaptein på USAs stjernespekkede basketballag i OL.

Den 208 cm høye basketballspilleren vant OL-gull med USA i både 2012 (London) og 2016 (Rio de Janeiro).

Megan Rapinoe (36): Fotball

VERBAL: USAs Megan Rapinoe er ikke redd for å si det hun mener. Foto: Ricardo Mazalan / AP

Det amerikanske landslaget i fotball har flere stjerner, men de siste årene har Megan Rapinoe utmerket seg ekstra. Mye av grunnen til det er hennes offentlige diskusjoner med tidligere president Donald Trump.

Rapinoe har med USA vunnet OL i 2012 og VM i 2015 og 2019. I 2019 vant hun også gullballen.

USA har innledet OL med tap for Sverige, seier mot New Zealand og 0-0 mot Australia.

Armand Duplantis (21): Friidrett

SUPERTALENT: Svenske Armand Duplantis har tatt friidrettsverden med storm. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / X06894

Den svenske stavhopperen Armand Duplantis er bare 21 år, men har allerede rukket å bli en stor internasjonal stjerne på friidrettsbanen.

Svensken, som er født i USA, satte verdensrekord som 20-åring i 2020.

Eliud Kipchoge (36): Maraton

HISTORISK: Eliud Kipchoge brøt drømmegrensen på maraton. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / REUTERS POOL

36 år gamle Eliud Kipchoge fra Kenya er regjerende olympisk mester på maraton og jakter ny triumf. Har blant annet vunnet London Maraton fire ganger.

Kipchoge er første person som har løpt maraton på under drømmegrensen to timer. Det gjorde han i Wien 2019 - blant annet med hjelp fra team Ingebrigtsen.

Katie Ledecky (24): Svømming

EN AV DE STØRSTE: Katie Ledecky under OL i Tokyo. Foto: Matthias Schrader / AP

Amerikaneren hadde før Tokyo aldri tapt en individuell OL-konkurranse, men har i år blitt slått av Austalias nye svømmestjerne Ariarne Titmus (20).

Ledecky er likevel blant de aller største. Etter gull på 1500 meter i Tokyo har hun seks OL-gull og 15 VM-gull.

Caeleb Dressel (24): Svømming

SVØMMESTJERNE: Amerikanske Caeleb Dressel. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

USAs svømmestjerne har dominert voldsomt og blitt sammenlignet med gullgrossisten Michael Phelps.

I VM i 2017 tok han hele syv gullmedaljer og ble dermed den andre som klarte denne bragden, bak nettopp Phelps. Denne sommeren har han allerede rukket å plukke med seg to gullmedaljer.

Han var med på laget som vant 4x100 fristil og satte også olympisk rekord (47,02) da han vant den individuelle 100 meter fristil-konkurransen.

Teddy Riner (32): Judo

LEGENDE: Franske Teddy Riner deltar i sitt fjerde OL. Foto: JACK GUEZ / AFP

Franskmannen tok sin første olympiske medalje da han tok sølv i Beijing i 2008. Siden fulgte han opp med gullmedaljer i både London og Rio de Janeiro. Nå er han storfavoritt til å vinne tungvektsklassen igjen.

Riner er født på Guadaloupe og rager hele 204 centimeter over bakken. Han var talentfull i både fotball, tennis og basket, men endte til slutt opp med judo.

32-åringen står også bokført med ti VM-gull og fem EM-gull.

Rory McIlroy (32): Golf

SUPERSTJERNE: Han troner ikke øverst på verdensrankingen, men Rory McIlroy er kanskje golfsportens største stjerne. Foto: GLYN KIRK / AFP

Den nordirske golfstjernen Rory McIlroy er blant favorittene til ukens golfturnering og en av de aller største stjernene på golfbanen.

McIlroy, som representerer Irland i OL, har tidligere snakket mye om mental helse og har blant annet uttrykt støtte til Naomi Osaka tidligere.

– Jeg tenker at det er så mye mer kunnskap om mental helse nå. Og med alt som har skjedd det siste året og med sosiale medier, så vil behovet bare bli større, sier McIlroy til Forbes, og legger til at det ikke lenger er så tabubelagt å snakke om mental helse.

Karsten Warholm (25): Friidrett

VERDENSREKORD: Karsten Warholm feirer verdensrekord på Bislet. Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Som nordmenn kan vi ikke unngå å ha med Karsten Warholm på denne listen. 25-åringen fra Ulsteinvik satte endelig verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i sommer, og er gullfavoritt på distansen.

Han topper også verdensrankingen for mannlige friidrettsutøvere.

