OVERRASKET: Camilla Herrem, her fra et opphold i Frankrike i fjor sommer. Foto: Stéphane Pillaud

Herrem om mulig OL-avlysning: − Man blir paff

TOKYO (VG) OL-sjef Toshiro Muto utelukker ikke at lekene i Tokyo avlyses i tolvte time. Thorir Hergeirsson føler seg derimot trygg på at det blir OL.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sa sjefen for de norske håndballjentene på et pressemøte i Tokyo tirsdag ettermiddag, norsk tid:

– Vi ofrer ikke alt dette en eneste tanke. Det er utenfor vår kontroll. Får vi beskjed om det (at OL avlyses), så er det trist. Men da må vi forholde oss til det. Vi tror det blir OL og forbereder oss så godt vi kan, sier Hergeirsson.

Sjefen for organisasjonskomiteen i Tokyo-OL, Toshiro Muto, skapte overskrifter da han ikke ville utelukke en avlysning av lekene dersom smittetallene i millionbyen fortsetter å stige.

– Vi kan ikke forutse hva som vil skje med coronasituasjonen. Vi vil derfor fortsette diskusjonene dersom det kommer nye smittetopper, sa Muto.

Tre dager før OL-åpningen finner sted i Tokyo, så er det allerede registrert flere smittetilfeller blant tilreisende utøvere.

De norske håndballjentene sjekker selv inn i utøverlandsbyen i morgen, onsdag.

Camilla Herrem var ikke kjent med Mutos uttalelser da hun møtte norske journalsiter i Tokyo tirsdag.

– Jeg håper selvfølgelig ikke at det blir avlyst, sier Sola-kvinnen.

Herrem deltar i sitt tredje OL. Hun var med på å ta gull for Norge i 2012.

– Man blir bare paff. Men det er vanskelig for oss å si noe, siden vi ikke sitter på informasjon. Vi forbereder oss som vanlig og legger ansvaret på dem som skal ha det.

VG har tidligere omtalt de strenge smittevernprotokollene i Tokyo. Ved ankomst OL-byen i dag, ble VGs journalister testet for tredje gang på fem dager. Deretter følger testing hver dag i tre dager, før intervallet endres til hver fjerde dag.

BOBLE-LIV: Thorir Hergeirsson tror OL arrangeres som planlagt. Foto: Bjørn S. Delebekk

På en ellers folketom flyplass tok det godt over fire timer å komme gjennom en rekke ulike «poster» før bussreisen til hotellet kunne starte.

Ingen, hverken journalister eller utøvere, får bruke offentlig transport, gå på restauranter, butikker eller møte personer utenfor «OL-bobla». På tribunen vil det ikke være tilskuere.

Likevel er misnøyen med OL stor i den japanske befolkningen. Et flertall tror ikke myndighetene har kontroll på smittesituasjonen og mener lekene bør avlyses.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk spørsmål om hva han tenker om at det gjennomføres et OL i en by som det er erklært unntakstilstand i:

– Jeg skal ikke mene noe om hva japanerne føler. Jeg har stor respekt for det. Samtidig har alle vi som kommer hit gått gjennom et strengt testregime, både før ankomst og under selve oppholdet. Vi er TOTALT isolert fra det japanske folk. Så isolert som man kan være. Vi har levd i boble før også, og og vet at det skal mye til for at det blir smitte på tvers av bobler, sier Hergeirsson.

– Har dere fått mer informasjon enn det som står i media?

– Nei, det er første gang jeg hører det, når dere sier det nå. Det beskriver også hvilken boble vi befinner oss i.

De norske håndballjentene slo Sverige 32-25 i en treningskamp i Japan tirsdag formiddag.

Førstkommende søndag venter Sør-Korea, i den første gruppekampen i Tokyo-OL.