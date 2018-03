Karsten Warholm: – Lei meg hvis folk oppfatter meg som «cocky»

Publisert: 20.03.18 06:28

SANDNES (VG) Karsten Warholm (22) har forståelse for spørsmål om han er blitt høy på seg selv etter VM-gullmedaljen forrige sesong og alle prisene han ble tildelt under Idrettsgallaen 2018 for to måneder siden.

– Det er klart at 2017 var et drøyt år der jeg la listen enormt høyt, for all ettertid egentlig. Men 48,22 (hans personlige rekord på 400 m hekk) er ikke en tid som vil stå seg i alle år. Jeg tror jeg kan løpe fortere. Det er det som er «driven» nå, sier Karsten Warholm til VG, etter at han har vært med på å undertegne friidrettsforbundets nye generalsponsoravtale med Coop i Sandnes mandag.

Karsten Warholm ble verdensmester på 400 meter hekk i London i fjor høst. I januar ble han kåret til Årets mannlige utøver, han ble tildelt Utøvernes pris og fikk utmerkelsen Årets navn under Idrettsgallaen på Hamar. Treneren hans, Leif Olav Alnes, ble kåret til Årets trener.

Sistnevnte tilbakeviser at den voldsomme oppmerksomheten har satt griller i hodet på norsk friidretts nye «Wonderboy».

– Han er ikke annerledes nå enn før. Han har ekstremt høy selvtillit. Men han er ikke høy på seg selv. Jeg er imponert over de sosiale egenskapene hans, sier Leif Olav Alnes.

Alnes sier at han regner med at Warholm «skal øke utover våren også», på bakgrunn av det han har prestert innendørs denne vinteren. Blant annet verdens beste tid på 300 meter hekk.

Karsten Warholm sier at målet hans «må være» å forbedre seg hvert år, «så mye som mulig».

– Ned på 47-tallet?

– Ja, ja - nå høres jeg «cocky» ut altså. 47 må være et minimum. Det er et krav hvis jeg fortsatt skal holde meg i den posisjonen jeg er. Det må komme fortest mulig, egentlig. Det er det store målet for året, å bikke under 48 sekunder, svarer Karsten Warholm.

– Noe annet er ikke bra nok, tilføyer han.

– Du var inne på «cocky». Er du blitt det?

– Jeg håper ikke det. Det er ikke opp til meg å bedømme, dessverre. Jeg er kanskje en person som kan misforstås til tider, svarer han.

– Du er kjapp i replikken og sånt?

– Ja, men det er oftest mest for enten for humor eller situasjonens del. Men jeg ville blitt lei meg hvis folk oppfatter meg som cocky. Det er det siste jeg ønsker å være, svarer han på VGs spørsmål.

– Jeg skjønner spørsmålet. Jeg er blitt stilt det før. Det er naturlig at det blir slik når du presterer og ting går din vei. Men jeg har skjønt at solen ikke står opp for meg hver dag, og det tror jeg er viktig, sier Karsten Warholm.

PS! Karsten Warholm starter antakelig Diamond League-sesongen i Doha 4. mai. Deretter løper han 400 meter hekk i Roma 31. mai og på Bislett 7. juni.