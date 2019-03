Klatre-Magnus i verdenstoppen på YouTube

Magnus Midtbø (30) var i mange år Norges beste klatrer, han konkurrerte i verdenstoppen og var allment kjent for å trekke seg opp etter én finger. Nå har han i løpet av kort tid klatret inn i verdenstoppen som video-blogger på YouTube.

Publisert: 21.03.19 12:27







– Nå er jeg ved et punkt der jeg kan leve av bare YouTube . Jeg har fått et «moment», og det er viktig å utnytte det, sier Magnus Midtbø til VG.

Det var klatre-bloggen «Drammensgranitt» som først gjorde «folk flest» oppmerksom på bergenserens voldsomme og oppsiktsvekkende vekst når det gjelder antall abonnenter av Magnus Midtbøs kanal på YouTube. Midtbø forteller at det nå er kommet opp i 234.000, etter at det for en måned siden lå på rundt 125.000 abonnenter.

– Det store pushet fikk jeg da jeg var i USA og inngikk et samarbeid der i september. Da økte det fra 45.000 til 100.000 i løpet av kort tid. YouTube er foreløpig en litt ukjent verden i Norge, sier han.

Magnus Midtbøs YouTube-kanal har et mye høyere antall abonnenter enn kanalen Epic Tv og andre kjente som handler om klatring. Blant andre Adam Ondra sin. Tsjekkeren er regnet som verdens beste sportklatrer. Men Midtbø har også langt flere faste følgere på YouTube enn kjente norske idrettsutøvere, for eksempel Johannes Høsflot Klæbo - samt underholdere som VGTVs Harm& Hegseth.

Magnus Midtbø startet å jobbe som YouTuber for to år siden. Han trodde at han kunne trekke med seg sine følgere - nå 162.000 - fra Instagram til kanalen på YouTube. Der tok han feil. Han måtte starte fra «scratch». Han beskriver det som en full tids jobb, uten å få betalt. Han har mange ganger vært nær ved å gi det opp. Det gikk bedre etter at han begynte å gjøre alt for egen hånd, og det han lagde fikk et mer personlig preg.

Nå får han betalt for å ha holdt ut, i form av annonseinntekter og fordi han - eller video-bloggene hans - «er gode på det som har noe å si»: Antallet visninger av dem er i snitt veldig høyt.

Årsaken er at han når et bredt publikum. Magnus Midtbø forteller at under halvparten av hans trofaste følgere er typiske klatrere.

– De fleste er nok fitness-folk, påpeker han.

Det er også viktig at videoene fortsatt virker å være hjemmelagde. Som følge av USA-samarbeidet - der han blant annet lagde video med kropps -og fitness-kjendisen Jujimufu - er de laget av profesjonelle, men «home made» er en viktig form. Det er også avgjørende at han klarer å finne på nye ting, at han publiserer hyppig og klarer å finne rett balanse når det gjelder «clickbait».

– Er du fortsatt klatrer, eller er du blitt en YouTuber?

– Influenser er kanskje det verste ordet. Det prøver jeg å unngå. Jeg har lagt opp som konkurranseklatrer. Jeg tenker mer på hvordan jeg skal lage de beste videoene. «Klatre-YouTuber» er kanskje det jeg er nå, svarer Magnus Midtbø.

Han er medeier i et klatresenter i Oslo og lager mange av videoene til kanalen sin på YouTube der. Han har holdt seg unna produktplassering i videoene. Ved hjelp av en designer er han imidlertid i ferd må å utvikle en produktlinje, som det heter. Den skal i utgangspunktet bestå av utstyr knyttet til klatring.

