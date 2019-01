BANKERKUSK: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt har en meget god vinnersjanse med Princess Corner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: En sikker V75-vinner

SPORT 2019-01-09T10:01:24Z

Princess Corner har gjort nesten alt riktig hittil i karrieren og skal regnes med en solid sjanse igjen. VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

Anders Olsbu

Publisert: 09.01.19 11:01 Oppdatert: 09.01.19 11:13

Helgestad-traveren har vunnet hele seks av syv løp hittil i karrieren.

– Princess Corner er kjapp fra start og kan lede hele veien. Uansett har hun en veldig god sjanse. Myhreng Jerker er også en klar bankerkandidat. Han pleier å være bra etter pause og skal ha en god mulighet om han unngår galoppen, mener Olsbu.

Dagens banker:

Princess Corner (V75-2) har kapasitet langt utover grunnlaget sitt og vinner igjen.

Dagens luring:

Komnes Bork (V75-6) har gjort sterke løp i det siste uten uttelling. Er milevis bedre enn raden.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 420 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2646 kroner

V75-1 (2140mv)

6 MYHRENG JERKER

4 Troll Solen

———————————-

5 Tin Balder

2 Valle Ask

7 Lex Lodney

1 Sjø Kongen

3 Tord Viking

Løpet:

Myhreng Jerker vinner V75-innledningen om han er tilbake i slag.

Favoritten:

Myhreng Jerker feilet seg bort i sine to siste starter før han fikk pause. Imponerte i de foregående startene, spesielt på Färjestad tredje sist. Tross et blytungt løp var han sterk nok til å kontre ut Kleppe Slauren. Da travet han tredjespor til han kom ned i dødens 1400 meter igjen. Overtok på siste bortre og sto på helt inn. Tok også to solide seirer foran Roli Eld før det. Kommer nå ut etter et par måneders pause, men har vært bra på direkten før. Bare Mikkelborg-traveren unngår galoppen, blir han svært vrien å tukte. En klar bankerkandidat.

Outsiderne:

Tin Balder har vært meget bra i Helgestad-regi. Vant foran Valle Ask da Torpa Nicklas feilet på oppløpet i Thor Østbys minneløp nest sist. Har vært jevn og flink på trippelen ellers. Aktuell blant de tre igjen.

Luringen:

Troll Solen var under pari i Adolf Idsøes æresløp i V75 på Forus sist. Muligens var det den lange reisen han ikke satte pris på. Hamre-traveren har vært bra ellers. Nest sist tapte han kun for Langlands Odin som sto hele 60 meter foran. 6-åringen er seiersaktuell om han er tilbake i slag og favoritten skulle rote seg bort på galopp.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Valle Ask og Tord Viking kjører muligens om føringen i første omgang.



V75-2 (2100ma)

4 PRINCESS CORNER

———————————-

3 Ruthless

9 Cecilie Halbak

1 Carmen Division

2 Hekla B.R.

6 Coktail's Hangover

7 S.J.'s All In All

10 Winning Mistress

11 Jolanta

8 Miss Mirchi

5 Brand New Star

Løpet:

Princess Corner er kveldens sikreste V75-vinner.

Favoritten:

Princess Corner har vært veldig bra og har vunnet hele seks ganger på syv forsøk. I sine to siste starter har hun vært helt overlegen. Sist satt hun relativt tidlig i tet og var siden uten konkurranse. Gangen før ble hun noe hindret på første bortre, men kom frem i dødens i annen sving. Overtok snaue runden igjen og stakk enkelt i fra til slutt. Helgestad-traveren er kjapp fra start og sikter normalt inn føringen. I så fall blir hun nesten umulig å slå. Men selv fra dødens kan hun vinne. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

Outsiderne:

Cecilie Halbak skuffet ved kun å bli fjerde fra tet i V75 sist. Satt fast i det lengste både nest og tredje sist. Princess Corners stallvenninne er kanskje best bakfra. Står således fint til nå og er en av dem som kan ende på trippelen.

Luringen:

Ruthless gikk greit sist, selv om det ikke ble premie. Gangen før sto hun på fint til annen, mens hun vant lett fra tet tredje sist. Fjerde sist ble hun sittende fast. Svenskegjesten er bra fra start og kan ta føringen. Slipper muligens til favoritten. Da er hun i alle fall sikret annenplassen.

Startsiden:

Ruthless er kjapp, men slipper sannsynligvis til storfavoritten Princess Corner.



V75-3 (2140mv)

9 FJELLVANG FRØKNA

5 MALALA

3 JENTEFUTEN

6 VESLE ORLA

8 NORD SJUR

7 NORDBY FLAMME

1 STJERNEBJØRN

———————————-

2 Helmin Lykke

4 Solør Tobbi

Løpet:

Kun ni hester til start i dette kaldblodsløpet, men nesten ingen er sjanseløse. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Fjellvang Frøkna feilet fra start sist og gjentok, men kom sterkt tilbake til en enkel seier. Med samme innsats er hun med i striden igjen. Hun var klart forbedret sist.

Outsiderne:

Jentefuten var også veldig flink sist i Flåten-debuten. Hun fikk dødens etter en runde, men kjempet tappert helt inn og tapte kun knepent for Åsa O.K. Kan være litt usikker med hester rundt seg, men holder hun seg bare til rett gangart, kan hun kjempe i fremste rekke. Med løpet sist i kroppen etter lang pause, er hun normalt ytterligere skjerpet.

Vesle Orla kommer ut etter drøye to måneders pause, da hun har vært forkjølet. Hun er hurtig, men ikke helt travsikker. Formen er også noe usikker. En typisk outsider.

Luringen:

Malala er tilbake etter lang pause. Har ikke startet siden i fjor sommer på grunn av en stikkskade i en slimpose ved hasen. Hun har imidlertid gått fint i trening. Galoppen ligger hele tiden på lur, men feilfritt tror jeg hun er god nok. Hun vant tross alt foran Alm Andaman fjerde sist, dog knepent.

Startsiden:

Vesle Orla kan muligens stikke til tet. Helmin Lykke kan også løse fint.



V75-4 (2140mv)

7 RÅDIM VÅR

2 LINNTILLA

4 FARMENS LØVGULL

8 SKJETNEFAXA

1 SANDS TERNA

5 Mo Oda

9 H.M. Urd

———————————-

10 Thess Prinsessa

6 Bjørnli Ine

3 Engas Stjerneskudd

11 Kleppan Tina

Løpet:

Nok et åpent løp. Jeg garderer bredt i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Rådim Vår jakter sin tredje strake seier. 7-åringen var spesielt god til seier sist. Da vant hun lett tross snaue sisterunden i dødens. Med samme innsats er hun god nok til å vinne igjen.

Outsiderne:

Linntilla satt i tet på første bortre sist og vant lett foran Sæther Lomen. Feilfritt og om hun er like bra som sist, er hun en av dem som kan vinne igjen.

Luringen:

Farmens Løvgull feilet seg bort sist. Tok to strake seirer før det. Var dog heldig nest sist da Eddie galopperte som vinner. Forkerud-traveren rapporteres å skulle kunne ned på 1.31-tallet. I så fall kan hun bli vrien å fange. Men det er nok flere som har en rekordforbedring inne.

Startsiden:

Alle de fire innerste på strek er flinke fra start. Engas Stjerneskudd skal nok ha rygg.



V75-5 (1609ma)

2 HARLEY D.E.

9 AICHA RAVINA

5 Laylock Classic

———————————-

8 Riva Renn

3 Photolicious

1 That's Good Chip

4 Mr. Babalo

7 Babycat

6 Exit River

11 City Va Bene

10 Pompano Reza

12 Legacy

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Harley D.E. var tilbake i seierssirkelen sist. Da tok han ned Mr. Babalo fra dødens. Hamre-traveren er flink fra start. Skulle han komme foran, blir han vrien å tukte. Men det kan muligens bli en tung tur i dødens. Uansett skal han regnes.

Outsiderne:

Laylock Classic kom ned i dødens etter 500 meter sist og kjempet tappert til tredje bak Global U.Neverknow og Västerbo Whistler. Trond Anderssen-traveren avsluttet fort etter sen åpning nest sist og var ikke mye slått av førstnevnte da. Med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Aicha Ravina avsluttet bra etter sen åpning i V75 sist og tapte kun for en god Mira Hørsta. Firte til tredje fra tet på Färjestad nest sist. Var veldig god til seier fra samme posisjon over dagens distanse tredje sist. Kan få et fint løp og skal ikke avskrives.

Startsiden:

That's Good Chip er kjapp ut, men kan bli utfordret av alle de fire på utsiden. Riva Renn er også meget kjapp om det laddes.



V75-6 (2100ma)

6 EDENS ODIN

3 FINNSKOG NOX

10 LENS GUTT

2 GOMNES HANS T.

1 KOMNES BORK

9 TRØ FLAX

———————————-

7 Ty Svarten

12 Jerkla O.K.

4 Lesja Titan

5 Gyldenlinn

11 Nattens Fyrste

8 Stjerne Ball

Løpet:

Halve feltet bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Edens Odin var tapper fra tet i V75 sist, men kunne ikke stå i mot gode Solkongen til slutt. Nyborg-traveren er kjapp fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Outsiderne:

Finnskog Nox ledet i det lengste sist, men kunne ikke stå i mot en tapper Skauga Rasken til slutt. Var kun knepent slått av Åls Faksen nest sist, tross en tung tur i dødens. Unngår han den posisjonen her, kan han ende blant de tre.

Luringen:

Komnes Bork feilet et par ganger sist, men kom sterkt tilbake til sjette i V75-løpet Solkongen vant foran Edens Odin. Avsluttet bra etter galopp i et V75-løp Professor Ø.K. vant nest sist. Avsluttet solid også tredje sist i Nils Østbys minneløp og tapte kun for Hugo Bäck og Valle Ask. Er god nok feilfritt og på sitt beste.

Startsiden:

Edens Odin og Finnskog Nox er nok mest interessert i føringen. Ty Svarten kan også løse fort.



V75-7 (1609ma)

2 ALWAYS ON TIME

4 DA VINCI B.R.

3 Kicking Classic

———————————-

11 Flashing Boko

7 Thai Profit

8 No Limit L.A.

6 Lady Lane

9 King Royal

12 Divided By Zero

10 Hades Håleryd

1 Dream On Plush

5 Licensee

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i V75-finalen.

Favoritten:

Always On Time sto på fint fra køen etter en tøff sisterunde sist. Ble treer bak Da Vinci B.R. og Handsome Hank da. Var meget bra i seiersløpene før det og står endelig perfekt til over sprintdistanse. Det skal være snakk om en god sjanse til å lede fra start til mål.

Outsiderne:

Da Vinci B.R. er i sitt livs form og har vunnet tre av sine fire siste starter. Satt fast tredje sist. Kan vinne med posisjonsklaff.

Luringen:

Kicking Classic avsluttet bra til annen bak Da Vinci B.R. etter sen åpning sist. Avsluttet voldsomt etter mye hinder gangen før. Fortjener snart en seier.

Startsiden:

Always On Time stikker normalt til tet.



