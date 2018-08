BANKERKUSK: Tom Erik Solberg vinner Guttorm Brekkes pokalløp med Ness Tjo Edel. Han er heller ikke sjanseløs i HKH Kronprins Haakons pokalløp med luringen Ghazi B.R., som han har satt i trening til Frode Hamre. Fremadstormede Ådne Odin møter gode Ulsrud Tea i St. Hallvardpokalen, men er ikke borte, om sistnevnte skulle bli sittende fast. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Jackpot i V75

Publisert: 10.08.18 11:12 Oppdatert: 10.08.18 11:30

SPORT 2018-08-10T09:12:09Z

Ingen klarte syv rette i V75 på Bjerke Travbane forrige lørdag. Dermed venter over 2,5 millioner kroner ekstra i syverpotten i V75-omgangen på Drammen Travbane.



Etter at den svenske hoppe-Derby-vinneren Stjärnblomster er blitt strøket i Guttorm Brekkes pokalløp, er bankeren soleklar i form av Ness Tjo Edel.

– Ness Tjo Edel var knallgod toer bak Stjärnblomster i det svenske hoppe-Derby sist. Etter at sistnevnte ikke kommer til start, ligger veien åpen for Hamre-traveren, som bør vinne uten uhell, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Ulsrud Tea kan også være et bankeralternativ, men hun står sjanseartet til.

– Ulsrud Tea blir stor favoritt St. Hallvardpokalen. Hun vant NM for hopper for tredje gang sist. Hoppa er blitt bedre fra start. Men det er en viss fare for at hun kan bli overflydd. Klarer hun å forsvare sporet eller åpningen kommer, skal hun ha en fin sjanse, mener Olsbu.

To dobbeltbankere

– I Benn Orres minneløp peker to hester seg klart ut i form av Märtha-toeren i hoppeavdelingen, Thankful, og Blueridge Sun. Jeg prøver også to hester i HKH Kronprins Haakons pokalløp i form av A Brave Heart og Ghazi B.R., sier Olsbu.

I Nils Brekkes pokalløp blir Normandie Royal stor favoritt, men hun risikerer å bli sittende fast. Han velger derfor å gardere henne.

NM for travryttere går også av stabelen. Det fjerde og siste NM-løpet inngår i V75, som V75-2. De tre andre innleder dagen.

Dagens banker

Ness Tjo Edel (V75–4) er en soleklar banker etter at Stjärnblomster er blitt strøket.

Dagens luring

Ghazi B.R. (V75-6) gjør en veldig spennende start i Hamre-regi. Fjorårets Märtha-vinner kan være klart forbedret.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 64 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1120 kroner

V75-1 (1700ma)

1 ULSRUD TEA

4 Særpefanten

2 Tekno Jerken

3 Ådne Odin

—————————

6 Ingbest

8 Galileo

7 Hellin Faxen

5 Jærvsørappen

9 Storm Odd

10 Pave Loma

Løpet

Ulsrud Tea blir stor favoritt i St. Hallvardpokalen.

Favoritten

Ulsrud Tea vant enkelt fra tet i NM for hopper sist. Hoppa er god fra start, men kan bli utfordret om teten. Skulle hun bli overflydd kan hun muligens komme seg ut likevel, da utvendige Tekno Jerken ikke er noen rakett fra start. Om hun ikke blir sittende fast, skal hun regnes med en god sjanse.

Outsiderne

Tekno Jerken har vært tung i kroppen, men har fått et par løp nå. Ble sjette i NM sist og er i fremgang. Har ingen fordel av sprint, men skal ikke avskrives om det blir overpace.

Luringen

Særpefanten åpnet etter 1.18,0 før han slapp etter drøye 500 m sist. Stummet på oppløpet, men holdt til tredje bak gode Månprinsen A.M. Har fordel av sprint og skal sitte foran, om han kommer dit.

Startsiden

Ulsrud Tea er flink fra start, men kan bli utfordret av Ådne Odin, Særpefanten, Jærvsørappen, Ingbest og Hellin Faxen, om de ladder. Noe åpen startside.



V75-2 (2100ma)

2 RAPIDO

1 RAINBOW BONANZA

6 JEFFERSON DOTCOM

4 WELCOME S.E.

10 Javier Palema

5 L.A.'s Mr. Brown

3 Jules

—————————

7 Restless Explosion

8 Perfect Line

Løpet

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i det siste NM-løpet for montéryttere.

Favoritten

Rapido er en meget bra montéhest, men han sliter litt med helsen. Han var klar toer i Danmark sist og kontet ut Javier Palema gangen før, etter store deler av løpet i dødens. Dyktige Siv Emilie Løvvold red ham da. Hun har hatt stor suksess med ham tidligere. På 20 forsøk har de tatt 14 seirer, tre annen og to tredjeplasser. Kun en gang har de vært utenfor trippelen. Danskegjesten møter gode hester, men kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Rainbown Bonanza var solid i Biri Allround med seier i sulkyløpet og tredje i travrittet. Ble knepent slått av Flashing Boko i sammendraget. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre.

Luringen

Jefferson Dotcom tapte kun for Flashing Boko i Årjäng sist og vant en supersprint gangen før. Skulle han klare å komme foran, stiger sjansene.

Startsiden

Rainbow Bonanza, Welcome S.E. og Jefferson Dotcom er alle meget gode fra start.



V75-3 (2100ma)

6 THANKFUL

2 BLUERIDGE SUN

—————————

8 Catherine's Chic

4 Delight Classic

7 Carmen Division

3 L.A.'s Muscle Queen

5 Look de Diamond

1 Rexine

Løpet

To hester peker seg klart ut i Benn Orres minneløp, som kun teller åtte hester.

Favoritten

Thankful avsluttet solid fra køen til annen bak det ubeseirede stortalentet Hillary B.R. i Prinsesse Märtha Louises pokalløp sist. Var syk i de to foregående startene og var unnskyldt. Fjerde sist i Hans Petter Tholfsens minneløp avsluttet hun sterkt fra køen til tredje bak Stoletheshow og Catherine's Chevy. Slipper å møte hingstene denne gang og skal normalt ha en god sjanse.

Outsiderne

Catherine's Chic fikk et tungt løp i dødens i Märtha-løpet sist og ga seg mye. I kvalifseringen ble hun sendt tidlig i angrep og overtok etter 600 meter. Ble passert mot siste sving og firte til femte. Tapte kun for stallkameraten og årgangstoppen Catherine's Chevy i Tamin Sandys æresløp gangen før. Fjerde sist var hun overlegen. Men formen er usikker nå. Skulle den være på plass igjen, kan hun ende på trippelen.

Delight Classic har rotet seg bort med galopp i sine tre siste starter, både i kvalifisering og finale av Märtha-løpet. Men i kvalifiseringen sto hun på bra til sjette etterpå. Det er spesielt startfasen som er kritisk. Går den bit bra, kan hun kjempe om en trippelplass. Hun var bra til seier fjerde og femte sist. Fjerde sist slo hun faktisk den senere vinneren av åpen klasse av Prinsesse Märtha Louises pokalløp, Max Brady, med en lengde.

Luringen

Blueridge Sun prøvde et angrep fra annet utvendig i Märtha-løpet sist, men måtte nøye seg med sjette og var klart slått av Thankful. I kvalifiseringen vant Gundersen-traveren greit fra tet. Gangen før overtok hun etter 400 meter og var overlegen. Hoppa er kjapp fra start og skulle hun komme foran, stiger sjansene.

Startsiden

Blueridge Sun har en god mulighet til å ta føringen.

V75-4 (1700ma)



2 NESS TJO EDEL

—————————

3 Skeie Stjerna

5 Haugestad Alma

6 Bjørnemyr Tara

1 Stuve Sky

Løpet

Ness Tjo Edel peker seg klart ut i Guttorm Brekkes pokalløp.

Favoritten

Ness Tjo Edel har vært som forvandlet etter at hun kom ut i regi av Frode Hamre. Sist ble hun toer bak Stjärnblomster i det svenske hoppe-Derby tross dødens siste 1200 meter. I kvalifiseringen vant hun lett tross en runde i dødens. Denne gang kommer hun ut skoløs, noe hun ikke har gjort på en god stund. Det gjør henne trolig enda hvassere. Tredje sist i en Veikle Balder Cup-finale for hopper vant hun lett foran stallvenninnen Karmland Anna, som sto hele 40 meter bak. I de to foregående startene tapte hun kun for nevnte Karmland Anna og Brenne Banker, som senere ble tredje i det svenske Derby.

Outsiderne

Haugestad Alma skuffet stort sist, men var flink i startene før. Er hun tilbake i slag er hun god nok til å kjempe om den siste trippelplassen. Men innsatsen sist gjør det noe usikkert.

Luringen

Skeie Stjerna var god i kvalfiseringen til det svenske hoppe-Derby. Da slapp hun føringen etter snaue 400 meter, men avsluttet bra da åpningen kom på oppløpet og var ikke mye slått av den senere finalevinneren Stjärnblomst. I finalen var Skeie Stjerna uheldig. Hun slapp til Stjärnblomster etter 600 meter. Hun kunne ikke følge da det ble kjøring 500 meter igjen, men uten galoppen i siste sving hadde hun blitt tredje. I stedet måtte hun nøye seg med sjette. Sprint er nok intet minus. Tjomsland-traveren er kjapp ut, kan få et fint løp og har en veldig god sjanse til ende på trippelen.

Startsiden

Ness Tjo Edel får trolig overta fra Skeie Stjerna, om hun blir offensivt kjørt.



V75-5 (1700ma)

1 NORMANDIE ROYAL

9 LET'S TAKE A SELFIE

8 Kamperhaugs Dina

5 Lady Lara

6 S.M.K. Silvousplait

—————————

4 Grace B.R.

2 Impressive Choice

10 Gaia B.R.

7 Roxy Lady

11 Prapai R.

3 Lily's White Sun

Løpet

Normandie Royal blir klar favoritt i Nils Brekkes pokalløp, men står sjanseartet til.

Favoritten

Normandie Royal avsluttet solid fra køen mot eldre sist, men fikk for langt frem og måtte nøye seg med tredje bak Chellas Girl og Always So Easy. I Jarlsberg Grand Prix for hopper nest sist var hun flink toer bak stallvenninnen Calina som senere vant NM for hopper. Hamre-traveren står i fare for å bli overflydd. Kommer åpningen i tide, er hun mer enn god nok til å vinne.

Outsiderne

Kamperhaugs Dina vant greit fra tet i kvalifiseringen til JGP for hopper, men måtte se seg slått av både Calina og Normandie Royal i finalen, fra samme posisjon. Er veldig rask ut, men står sjanseartet til ytterst på vingen. Med klaff kan hun ende blant de tre.

Luringen

Let's Take A Selfie har gått gode løp gjennom hele sesongen, men har fortsatt til gode å vinne. Står til for et fint løp nå, og skulle favoritten blir sittende fast, er det ikke umulig at hun kan ta en etterlengtet seier.

Startsiden

Normandie Royal kan fort bli overflydd. Impressive Choice, Lady Lara, S.M.K. Silvousplait og Kamperhaug Dina er alle meget kjappe.



V75-6 (2100ma)

2 A BRAVE HEART

7 GHAZI B.R.

—————————

3 Categorical

8 Gretzky B.R.

6 Silver Wing

1 Dontgiveme Chocolate

4 Crackajack

9 Enjoyable

5 Championchip

Løpet

Jeg sjanser på to hester i HKH Kronprins Haakons pokalløp.

Favoritten

A Brave Heart var god både i kvalifisering og finale av Jarlsberg Grand Prix. I kvalifiseringen var han tapper toer bak ledende Categorical fra dødens. I finalen ble han avløst til annet utvendig etter 400 meter og holdt bra til tredje bak Thai Highway og Vainquer R.P. 4-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien, om ikke åpningen blir for tøff. Men han skal holde Categorical ute.

Outsiderne

Categorical var god til seier i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix, hvor han holdt sikkert unna for A Brave Heart tross en 1.08-åpning. Men denne gang står han utvendig for sistnevnte. Moberg-traveren skal uansett prøve på tet, så det kan bli en tøff åpning.

Luringen

Ghazi B.R. gjør en spennende start i Hamre-regi og kan være klart forbedret. Fjorårets vinner av Prinsesse Märtha Louises pokalløp og Kriterie-treeren, står langt ute på vingen. Men blir det tøff kjøring i front, samtidig som det klaffer litt med posisjonene, kan han slå til, om han viser gamle takter.

Startsiden

A Brave Heart er kjapp, men blir utfordret av Categorical og muligens Silver Wing.



V75-7 (2100ma)

1 ART MIKLAGARD

8 FRØYU PETTER

6 EMIL MOLLYN

9 TYRI LOKE

—————————

5 Sprett Odin

4 Vesle Maia

10 Kap Tilly

7 Alsaker Pumbaa

12 Tangen Braute

3 Hvatt Ronja

2 Wrons Frigg

11 Torvald

Løpet

Jeg synes fire hester peker seg ut i kaldblodscupen.

Favoritten

Art Miklagard feilet fra start sist. Har vært god i startene før og står perfekt inne grunnlagsmessig. Står i fare for å bli overflydd, men kan muligens komme seg tidlig ut. Da skal han regnes med en fin sjanse. Han møter langt enklere lag enn vanlig.

Outsiderne

Frøyu Petter skuffet litt sist ved ikke å holde unna for Alsaker Pumbaa, tross en 1.21-åpning. Er hardt ute grunnlagsmessig og har trukket et sjanseartet spor. Det er imidertid snakk om en hest som kun har vært utenfor trippelen i tre av 26 starter. Frøhaug-traveren har vunnet 14 og tatt åtte annen. Trippelaktuell igjen.

Luringen

Emil Mollyn skuffet stort sist. Var flink i startene før og har en helt perfekt oppgave her. Er han tilbake i slag er han god nok til å vinne.

Startsiden

Nr. 3 er meget rask, men skal ha rygg. Nr. 8,1 og 5 kan også løse bra.



NØKKELKUSKEN

Navn: Svein Ove Wassberg

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 54

Antall seirer totalt: 1.604

Bankertro på Tea

For to uker siden skrellvant han i Märtha-løpet på Biri med Max Brady. Lørdag tar Svein Ove Wassberg turen fra Bergen for å vinne to V75-løp i Drammen. Mest tro har han på Ulsrud Tea, som han selv mener er en banker.

V75-1: - Hun har vært et eventyr i løpsbanen, Ulsrud Tea . Vant NM for hopper på Sørlandet sist på kontrollert vis. Møter hester hun skal slå, men står kanskje litt sjanseartet til. Jeg tror vi vinner selv om vi blir overflydd fra start. En luftig første 500 vil automatisk sørge for at lukene kommer. Banker!

V75-2: - Jeg tror det står mellom to hester i montéløpet. Jefferson Dotcom og Rainbow Bonanza har begge toppform og stortrives under sal. Den av de to som får teten, har den beste sjansen.

V75-3: - Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Blueridge Sun da jeg kjørte henne på Biri sist. Hun fullførte veldig bra og møter enklere selskap nå. Ble riktignok slått av Thankful da, som også er med her. Luringen er Catherine’s Chic som skuffet sist, men som har vist mye bedre tidligere.

V75-4: - En duo skiller seg klart ut. Stjärnblomster og Ness Tjo Edel var de to første over mål i svensk hoppe-Derby for drøye to uker siden. Den av de to som sitter i tet, er den trolige vinneren.

V75-5: - Normandie Royal er den klare favoritten. Men sporet gjør det sjanseartet. Hun blir overflydd. Noe som åpner løpet. Lady Lara holder toppform og kjøres garantert for tet. Kamperhaugs Dina er god nok til å utfordre, men hemmes av et dårlig spor. Luringene er Grace B.R. og Let’s Take A Selfie , som begge står spennende til for fine reiser. Begge er gode nok til å være med helt foran.

V75-6: - Åpnere enn det kanskje kan virke. A Brave Heart har vunnet sportrekningen og er den trolige tethesten. Kan vinne. Ghazi B.R. gjør sitt første løp i regi av stall Hamre. Må strekes sammen med Categorical , som er en mulig vinner om han skulle få tet. Gretzky B.R. står vondt til og Silver Wing er vanskelig å spå etter pause. Begge har kapasiteten som skal til.

V75-7: - Jeg kan vinne med Art Miklagard , men han kan bli overflydd. Da må det løse seg. Formen er på topp. Galoppen sist skyldtes at det gikk for fort på startsiden. Hestene å slå blir trolig Frøyu Petter , som rader opp seirer, men som står vanskelig til, og Tyri Loke , som har toppform.